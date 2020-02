"Eurooplased peavad kollektiivselt aru saama, et ilma seadusraamistikuta seisavad nad varsti omaenda pinnal silmitsi uue tavarelva-, isegi tuumarelvavõidujooksuga," ütles Macron kõnes, mis puudutas Prantsusmaa Brexiti-järgset tuumastrateegiat.

President lisas, et Prantsusmaa on juba kärpinud tuumalõhkepeade arvu alla 300, mis annab talle seadusliku õiguse nõuda teistelt tuumariikidelt konkreetseid samme järkjärgulise, usaldusväärse ja kontrollitava ülemaailmse desarmeerimise suunas.

Prantsusmaa on pärast Brexitit Euroopa Liidu ainus tuumariik.

Viimasel ajal on pikalt kehtinud tuumaarsenale piiravad kokkulepped murenema hakanud. USA on andnud mõista, et ei pikenda 2010. aastal allkirjastatud uut START-lepet. Keskmaa tuumajõudude lepingust INF on taandunud nii Washington kui Moskva.

Macroni sõnul on Prantsusmaa endiselt veendunud, et Euroopa pikaajaline julgeolek sõltub tugevast liidust USA-ga, tähtsaimast partnerist NATO-s.

"Aga meie julgeolek sõltub vältimatult ka eurooplaste suuremast võimest autonoomselt tegutseda," sõnas ta.

Seetõttu peaksid Euroopa riigid liituma mis tahes uue leppega, mis piirab keskmaarelvade väljatöötamist, seletas Macron.

"Olgu see selge: kui läbirääkimised ja hõlmavam lepe on võimalik, peavad eurooplased olema selle osanikud ja allkirjastajad, sest see on meie territoorium, mis on kõige suuremas ohus," rõhutas ta.

Macron on juba käivitanud Prantsuse tuumaarsenali kuluka moderniseerimise.

2018. aasta jaanuaris ütles ta: "Heidutus on osa meie ajaloost, meie kaitsestrateegiast, ja nii see ka jääb."

Macron: julgeolekuläbirääkimised Venemaaga võtavad aastaid

Macron ütles reedel, et Venemaaga on vaja kollektiivse julgeoleku üle läbi rääkida.

"Ootan, et Venemaast saab meie kollektiivse julgeoleku välja ehitamisel asjalik mängija," märkis Prantuse riigipea.

"Peaeesmärk, mida ma olen mitu korda maininud oma lähenemise kohta Venemaale, on Euroopa kollektiivse julgeoleku ja stabiilsuse parandamine," märkis Macron.

Tema sõnul vajab see protsess kannatlikkust ja nõudlikkust ja see võtab aastaid.