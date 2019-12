Gazprom ja Naftogaz on gaasi transiidileppes kokkuleppele jõudmas

Selle järgi ulatuvad transiidimahud tuleval aastal 65 miljardi kuupmeetrini ja 40 miljardi kuupmeetrini igal aastal ajavahemikul 2021-2024. Leppe lõplik variant loodetakse allkirjastada veel selle aasta jooksul.

"Ukraina gaasipoliitikat kavandatakse viie aasta kaupa, mida võib vajadusel ümber teha või ka mitte ümber teha või siis ka pikendada järgmiseks kümneks aastaks. Oluline on, et me paneksime paika garanteeritud minimaalse transiidimahu - see on esimesel aastal 65 ja järgmisel neljal aastal 40 miljardit kuupmeetrit," ütles Ukraina energiaminister Oleksi Orzhel.

"Oleme täna teinud tõesti head tööd ja koostanud protokolli kavandi, üksikasjaliku protokolli, mis praegu nõuab veel vaid kooskõlastamist. Ja loodame, et jõuame varsti lõpliku kokkuleppeni," kommenteeris Venemaa energiaminister Aleksander Novak.

Eelmisel aastal tarnis Vene gaasigigant Gazprom Euroopasse 200,8 miljardit kuupmeetrit maagaasi, millest umbes 40 protsenti liikus läbi Ukraina. Vene gaasitransiit läbi Ukraina katab Euroopa Liidu aastasest gaasitarbimisest umbes 18 protsenti.