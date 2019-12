Argentinas on poolteist aastat kestnud majanduskriis ja prognooside järgi kahaneb riigi majandus tänavu 3,1 protsenti.

"See ei ole sama kui 2001. aastal, aga see on sarnane. Toona oli vaesusmäär 57 protsenti, täna on meil 41 protsenti inimestest vaesed. Toona olime me maksuvõimetud, täna oleme me sisuliselt maksevõimetud," ütles Fernandez telesaatele La Cornice.

Vasaktsentristlik Fernandez tuli võimule 10. detsembril, pärast valimisvõitu liberaalse Mauricio Macri üle.

Fernandez oli väljendanud valmidust võlga tasuda, kuid reedel lükkas valitsus ühepoolselt edasi üheksa miljardi dollari väärtuses võlakirjade maksed.

Reitinguagentuurid Fitch ja S&P kirjeldasid seda osalise maksevõimetusena ja langetasid riigi krediidireitingut.

Laupäeval kiitis kongress heaks esmaspäeval jõustuva majandusliku eriolukorra seaduse. Seadus näeb ette keskklassi ja rikaste maksude tõstmist, toetusi virelevatele tööstustele ja 30-protsendist maksu valuuta ostmisele ja müümisele.

Fernandez jättis jõusse ka Macri kehtestatud 200-dollarilise kuise piiri välisvaluuta ostmisele.

"Me peame lõpetama dollarites säästmise praktika," ütles president, viidates argentinlaste tavale säästa USA dollarites, et kaitsta oma vara kiire inflatsiooni eest.

Argentina aastainflatsioon on praegu 55 protsendi juures.