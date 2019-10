Argentina presidendivalimised võitis Alberto Fernandez

Keskvalimiskomisjoni info kohaselt on loetud 75 protsenti häältest. Fernandez on kogunud 47,36 portsenti häältest, millest piisab võitmiseks esimeses voorus. Peamiseks rivaaliks olnud ametisolev president Mauricio Macri on saanud 41,22 protsenti häältest.

Macri tunnistas juba kaotust valimistel.

"See on Argentinale hea päev," rõõmustas Fernandez ajakirjanikega vesteldes. Fernandezi asepresidendikandidaat on ekspresident Cristina Kirchner.

Siseministeeriumi andmetel ületas valimisosalus 80 protsenti.

Protektsionistlike peronistide naasmine võimule pika majandusseisaku olukorras on suurendanud turgude kartust võimaliku maksejõuetuse ees seoses Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) 57 miljardi dollarise laenuga. Fernandez on kinnitanud, et tema valitsus ei kuuluta välja maksejõuetust, vaid üritab laenutingimuste üle läbi rääkida.