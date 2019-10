Peronismi võimalik tagasitulek täidab Falklandi elanikud murega

Saared on olnud alates 1833. aastast Suurbritannia meretagune ala, kuid Argentina on 1960. aastatest saadik üritanud neid endale saada nii diplomaatiliste kui majandussammudega, aga 1982. aastal ka lausa sõjaga.

Saareelanikud ei karda eriti, et nende lähim naaber Lõuna-Ameerikast taas sissetungi plaaniks, neile teeb rohkem muret vaenuliku valitsuse majandussurve.

"Nad teevad oma parima, et meie majandus segi lüüa, ning kehtestavad sanktsioone igasugustele asjadele ja on lihtsalt ebasõbralikud," kurtis Falklandi pealinnas Stanleys sadamamuuseumis töötav 76-aastane Shirley Hirtle.

Poolte suhted hakkasid paranema, kui 2015. aastal tuli Argentinas võimule president Mauricio Macri valitsus.

Eelolevate presidendivalimiste peronistist soosik Alberto Fernandez hoiatas aga teisipäeval valimisdebatis, et kavatseb võtta taas päevakorda Falklandi suveräänsusnõude.

Argentinas nimetatakse enam kui 750 saarest koosnevat saarestikku Malviini saarteks (Islas Malvinas).

Falklandi elanikud kardavad peronistide võimuletulekut. "Nad on sünnist saadik ajupesu saanud," ütles Hirtle. "Nad kirjutavad omaenda ajalugu ümber."

Hirtle tuletas meelde 2013. aasta referendumit, kus 99,8 protsenti saarestiku elanikest hääletas Suurbritannia koosseisu jäämise poolt. 1517 valijast ütles ei vaid kolm, ja üks sedel oli rikutud.

Britid peavad Falklandi enda omaks alates 1765. aastast, mil inglise kapten John Byron saabus Lääne-Falklandile ja kuulutas kogu saarestiku Suurbritannia asumaaks, teadmata, et idasaarel elavad juba prantslased.

Argentina väidab, et sai saarestiku pärandina endiselt koloniaalvõimult Hispaanialt, kes ajas prantslased Ida-Falklandilt välja ja kuulutas 1767. aastal saarestiku enda omaks.

Kirchneri ajal ähvardas Lõuna-Ameerika suuruselt kolmanda majandusega Argentina katkestada Falklandi peamise ühenduse maailmaga - iganädalased lennud Tšiili pealinna Santiagosse ja tagasi, sest need läbisid Argentina õhuruumi.

Novembris peaksid hakkama lennukid sõitma kord nädalas Brasiiliasse Sao Paulosse, kuid võimuvahetus Buenos Aireses võib selle plaani nurjata.

Lendu Santiagost Tšiili lõunatipu Punta Arenase kaudu Falklandile korraldab firma LATAM, mis on ka kavandatavate Sao Paulo lendude taga.

LATAM-i Falklandi agent Sally Ellis ütles, et Tšiili lennufirma ei luba Falklandi oma pardaajakirjas mainidagi. Tema sõnul on neid ka varem survestatud lende lõpetama.

Paljud argentiinlased käivad Falklandis esivanemate haudadel. Nii ka 50-aastane Walter Goncalves, kelle sõnul ei ole lahing Malviinide pärast Argentina jaoks veel läbi.

"See on võitlus, milles Argentina püüab alati saavutada saarte tunnustamist Argentinana, sest see on Argentina," ütles ta.