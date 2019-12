Senati liidrid vaidlevad Trumpi tagandamisprotsessi üle

USA presidendi Donald Trumpi tagandamisprotsessi saatus senatis on selgusetu, sest vabariiklased ja demokraadid ei ole saavutanud üksmeelt, millises vormis see peaks toimuma ja kas tunnistajaid kutsutakse.

Senati enamuse liider, vabariiklane Mitch McConnell ütles, et ei välista tunnistajate kutsumist, kuid andis mõista, et ei kibele sugugi uusi tunnistusi otsima.

Senati juhtiv demokraat, New Yorgi senaator Chuck Schumer leidis selle peale, et tunnistajateta protsess oleks kafkalik ja võlts.

Ta kinnitas, et on valmis McConnelliga läbirääkimisi pidama.

"Kui ei ole dokumente ega tunnistajaid, on väga raske kokkuleppele jõuda," ütles Schumer esmaspäeval uudisteagentuurile Associated Press (AP).

Kongressi esindajatekoja täiskogu algatas eelmisel kolmapäeval Trumpi tagandamise, kinnitades hääletusel mõlemad süüdistuspunktid: võimu kuritarvitamise ja kongressi töö takistamise.

Tagandamisjuurdluse keskmes on kahtlustus, et Trump survestas Ukrainat otsima kompromiteerivat materjali oma demokraadist poliitilise rivaali Joe Bideni ja tema poja Hunteri kohta, hoides endale meelepärase tulemuse saavutamiseks kinni miljonite dollarite väärtuses Kiievile mõeldud julgeolekuabi.

Trumpi tagandamisprotsess jätkub jaanuaris senatis kohtumõistmisega presidendi üle. Trump loodab, et senatis enamuses olevad vabariiklased ta süüst vabastaksid.

"Senat peab õiguse jalule seadma," ütles McConnell.

"On vaid üks tulemus, mis läheb kokku tõendite nappuse, läbikukkunud juurdluse ja ülepeakaela kohtuasjaga. Ainult üks tulemus sobib asjaoluga, et juba süüdistused ise on põhiseaduslikult järjekindlusetud."

McConnell on hoitanud Trumpi tunnistajate väljakutsumise eest, sest see võib protsessi pikaks venitada.

Tundub, et ta on kindlustanud vabariiklaste toetuse plaanile viia tagandamisprotsess läbi raamides, mis pandi paika 1999. aastal president Bill Clintoni protsessiga.

See tähendaks, et demokraatide prokurörid tulevad senatisse tagandamispunkte ehk süüdistusi ette lugema.

Pärast seda mõistab Trumpi üle kohut sada senaatorit: 53 vabariiklast ja 47 demokraati. Tema ametist kõrvaldamiseks peab ta süüdi mõistma 67 senaatorit. Vabariiklaste enamust arvestades on see äärmiselt ebatõenäoline.

Kui senat ei taha Trumpi üle üldse kohut mõista, siis võib ta sellest loobuda hääletusel lihthäälteenamusega.

Schumer väitis esmaspäeval kirjas kõigile senaatoritele, et Trumpi protsessi asjaolud on teistsugused kui Clintoni puhul.

Ta nõudis ka, et senat kohustaks Trumpi administratsiooni üle andma kõik juhtumiga seotud dokumendid ja e-kirjad, ka otsuse hoida kinni Ukrainale lubatud sõjaline abi.

Schumer kinnitas AP-le, et demokraadid ei taha protsessiga venitada, vaid nõuavad lihtsalt tagandamissüüdistustega otseselt seotud informatsiooni, ja kui vaja nõutakse selle üle hääletust.