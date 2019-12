Esimeses süüdistuspunktis toetas Trumpi tagandamist 229 esindajatekoja liiget ja vastu hääletas 198, teises süüdistuspunktis jagunesid hääled 230-197. Hääletati peamiselt erakondlikust kuuluvusest sõltuvalt - demokraadid olid tagandamise poolt, vabariiklased aga selle vastu.

Enne hääletust pidasid esindajatekoja liikmed maha kuuetunnise debati. President oli samal ajal kampaaniaüritusel Michiganis.

Trump ütles pärast esindajatekoja hääletust, et demokraadid on täis vihkamist.

"Samal ajal kui meie loome töökohti ja võitleme Michigani eest, on radikaalsed vasakpoolsed kongressis täis kadedust ja vihkamist ja raevu, näete, mis toimub," ütles Trump kampaaniaüritusel Michiganis. "Need inimesed on hullud."

Trump ütles, et demokraatlik partei, mis on esindajatekojas enamuses, "üritas nullida kümnete miljonite patriootlike ameeriklaste hääletussedelid".

Tagandamisjuurdluse keskmes on kahtlustus, et Trump survestas Ukrainat otsima kompromiteerivat materjali oma demokraadist poliitilise rivaali Joe Bideni ja tema poja Hunteri kohta, hoides endale meelepärase tulemuse saavutamiseks kinni miljonite dollarite väärtuses Kiievile mõeldud julgeolekuabi.

President on kindel, et kongressi senat ei luba tema tagandamist ja ta jääb riigipeaks, teatas Valge Maja.

"President on kindel, et senat taastab korra, õigluse ja nõuetekohase menetluse, mida esindajatekoda eiras. Ta on järgmisteks sammudeks valmis ja on kindel, et ta mõistetakse täielikult õigeks," öeldi Valge Maja avalduses.

Valge Maja lisas, et president Trump jätkab väsimatult tööd ameerika rahva vajaduste ja prioriteetide täitmiseks, nii nagu ta on teinud seda alates ametisse astumisest.

Esindajatekojas Trumpile esitatud süüdistust nimetas Valge Maja "kõige häbiväärsemaks poliitiliseks episoodiks kogu rahva ajaloos", märkides, et otsus tehti tingimustes, kus ükski vabariiklane ei toetanud seda ning ei esitatud ühtegi tõendit Trumpi süü kohta.

Tagandamisprotsess liigub edasi senatisse, kus vabariiklastel on enamus.

Pelosi sõnul kavatseb ta venitada süüdistuaktide senatisse saatmisega, sest tema hinnangul ei plaani vabariiklased seal läbi viia ausat kohtuprotsessi.

Senati vabariiklaste juht Mitch McConnell on varem öelnud, et ta teeb tihedat koostööd nii Valge Maja kui ka presidendi advokaatidega, et president kiiresti õigeks mõista.

Ajaloos kolmas

Trumpist sai seega Andrew Johnsoni (1868) ja Bill Clintoni (1998) järel kolmas USA president, kelle esindajatekoja on ametist tagandanud. Richard Nixon astus 1974. aastal tagasi enne, kui esindajatekoda jõudis tema tagandamise üle hääletada. Senat ei mõistnud süüdi ei Johnsonit ega Clintonit, mistõttu nad said ametis jätkata.

Esindajatekoja spiiker Nancy Pelosi ütles kolmapäeval tagandamise arutelu avades, et Trump on jätkuvalt ohuks USA riiklikule julgeolekule ega jäta demokraatidele muud valikut kui ta tagandada.

"See on traagiline, et presidendi hoolimatud sammud on muutnud tagandamise vajalikuks. Ta ei jätnud meile muud valikut," ütles Pelosi.

Trump kinnitas kolmapäeval enne tagandamishääletust, et ei ole midagi valesti teinud.

"Kas te suudate uskuda, et vasakäärmuslased, eimidagitegijad demokraadid hakkavad mind täna tagandama, ja ma ei teinud midagi valesti! Kohutav!" säutsus Trump. "Seda ei tohi mitte kunagi enam ühegi presidendiga juhtuda. Palvetagem!"

Trump on võrrelnud tagandamisprotsessi riigipöördekatsega ja Salemi nõiaprotsessidega.