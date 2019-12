Ukraina sõlmis lepingu teise partii Javelinide tarnimiseks

Ukraina kaitseministeerium sõlmis lepingu teise partii Ühendriikide tankitõrje raketikomplekside Javelin tarnimiseks, on öeldud ministeeriumi ametlikul kodulehel.

"Neljandas kvartalis õnnestus tänu Ukraina kaitseministeeriumi ressursside koondamisele sõlmida leping USA tankitõrje raketikomplekside Javelin teise partii tarnimiseks," ütles neljapäeval pressikonverentsil asekaitseminister Anatoli Petrenko.

Ta meenutas, et 2019. aastal realiseeris kaitseministeerium kolm lepingut: "Kaks lepingut Ühendriikide valitsusega sõjatehnika välismaale müümise programmi alusel ning üks NATO toetus- ja tarneagentuuriga."

Petrenko sõnul tellib kaitseametkond ka Ukrainas toodetud analoogseid raketikomplekse.

Ukraina Ühendriikide saatkond märkis samas, et tegemist on esimese suure valitsustevahelise relvaostulepinguga.

"Ukraina jaoks on see suur samm edasi, millele eelnes loobumine vanast süsteemist, mis keelas Ukraina kaitseministeeriumil relvi ja tehnikat välisriikidelt otse osta. Nüüd laiendavad need muudatused meie võimalusi riigi sõjalis-tehnilise ka kaitsepotentsiaali tugevdamiseks," seisab saatkonna Facebooki lehel.