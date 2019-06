Ukraina on saanud USA-lt sõjalist abi sadade miljonite dollarite ulatuses: öövaatlusseadmeid, killuveste, sõidukeid, radareid ja muud vajalikku. Eelmisel aastal tegi Donald Trumpi administratsioon otsuse tarnida Ukrainale ka surmavat relvastust - tankitõrjerakette Javelin - ehk astus sammu, mis eelmise administratsiooni erimeelsuste tõttu tegemata jäi, kirjutab Raadio Vaba Euroopa.

Nüüd on USA rahvasaadikud esitanud eelnõu, millega lubataks tarnida Kiievile ka maa-õhk tüüpi raketisüsteeme. Täpsemalt on tegu muudatusettepanekuga kaitseministeeriumi haldusala rahastamise eelnõule ja muudatusega kaotataks laused, mis praegu keelavad nn MANPADS tüüpi kaasaskantavate õhutõrjesüsteemide tarnimist.

Eelnõu esitajateks on kaks välisasjade komitee liiget - demokraat Eliot Engel ja vabariiklane Michael McCaul - ning seega on eelnõul toetajaid mõlemast parteist ning tõenäosus, et see kongressi poolt heaks kiidetakse, on üsna suur.

Samas ei tähenda kongressi heakskiit iseenesest, et USA hakkaks Ukrainale kohe nimetatud õhutõrjesüsteeme tarnima. Lõpliku otsuse tegemine eeldab heakskiitu administratsiooni mitmete ametite poolt, sealhulgas on kindlasti vajalik ka kaitseministeeriumi heakskiit.

Laiemalt on küsimuseks ka see, et hetkel poleks maa-õhk tüüpi rakette Ukrainal justkui vaja - Kremli poolt toetatud Donbassi võitlejatel hävituslennukeid pole ning Vene sõjalennukite Ukraina õhuruumi oleks selges vastuolus Moskva väidetega, et Venemaa pole konflikti osapooleks.

Samas saadab see Kremlile selge sõnumi, mida USA kongress sõjast Ukrainast arvab.

USA endine suursaadik Kiievis Steven Pifer ütles omakorda kommentaariks, et see on loogiline jätk Washingtoni otsusele Ukrainale Javeline tarnida.