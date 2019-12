Süüdistusaktid keskenduvad võimu kuritarvitamisele ja kongressi töö takistamisele. Sama kirjutas Washington Post juba esmaspäeval, viitega kolmele asjaga kursis olevale allikale.

Kui kongressi esindajatekoda süüdistused heaks kiidab, pannakse need järgmisel nädalal hääletusele ja Trumpist saab USA ajaloo kolmas president, kelle üle senat hakkab kohut mõistma. See tähendaks, et kohtumõistmine senatis võib alata jaanuaris.

"Meie presidendil on rahva kõrgeim usaldus. Kui ta seda usaldust reedab ja end riigist ettepoole asetab, seab ta ohtu põhiseaduse ja meie demokraatia ning riikliku julgeoleku," ütles esindajatekoja õiguskomisjoni esimees Jerry Nadler.

Telejaam CNN vahendas, et arutusel on ka kolmas süüdistusakt, mis puudutab õigusemõistmise tõkestamist. Allikad rõhutasid, et see plaan pole veel küps.

Esindajatekoja spiiker Nancy Pelosi ütles esmaspäeval, et juhtivad demokraadid, nende seas õiguskomitee esimees Jerry Nadler ja luurekomitee esimees Adam Schiff annavad teisipäeval pressikonverentsi, kus teatatakse järgmistest sammudest tagandamisprotsessis.

Neli kuud pärast tagandamisjuurdluse käivitanud vilepuhuja teadet, et Trump proovis Ukrainalt välja pressida poliitilisi teeneid, ütlesid demokraadid esmaspäevasel õiguskomitee kuulamisel, et on rohkelt tõendeid pistisest, võimu kuritarvitamisest ja juurdluse takistamisest.

"President Trumpi järjepidev ja jätkuv ponnistus sundida välisriiki aitama tal valimiste võitmise nimel petta on selge ja oht meie vabadele ja õiglastele valimistele ning meie riiklikule julgeolekule," ütles demokraatide õigusnõunik Daniel Goldman.

Vabariiklasest esindajatekoja saadik Doug Collins ütles, et tagandamisprotsess on pelgalt demokraatide avalike suhete alane trikk enne järgmise aasta presidendivalimisi.

"See on läbinisti poliitiline," ütles Collins. "Kus on tagandamist vääriv rikkumine? Miks me siin oleme?"

Collins võttis sõna esindajatekoja õiguskomitee kuulamisel, kus vabariiklased püüdsid Trumpile esitatud süüdistusi tagasi lükata. Trump nimetas samal ajal tagandamisjuurdlust häbiväärseks pettuseks.

Tagandamisjuurdluse keskmes on kahtlustus, et Trump survestas Ukrainat otsima kompromiteerivat materjali oma demokraadist poliitilise rivaali Joe Bideni ja tema poja Hunteri kohta, hoides endale meelepärase tulemuse saavutamiseks kinni miljonite dollarite väärtuses Kiievile mõeldud julgeolekuabi.

Trump survestas Kiievit uurima ka ümberlükatud väidet, et Ukraina valitsus aitas 2016. aasta presidendivalimistel demokraate.

Demokraatide advokaat Barry Berke ütles tõendeid esitledes, et kümme nädalat kestnud juurdluse käigus leiti ulatuslikke tõendeid rikkumistest.

"Ukraina survestamise skeemi keskmes oli president Donald Trump," ütles ta esmaspäevasel õiguskomitee istungil.

Berke näitas USA kõrgete diplomaatide videotunnistusi, kus kahtlusi kinnitati, ja videolõiku Trumpist väitmas, et presidendina on tal õigus teha, mida iganes ta tahab.

"Tunnistajaid tulid välja dokumentidega, mis pakuvad ümberlükkamatuid, selgeid ja ülekaalukaid tõendeid selle kohta, et president Trump oli selle skeemi taga," ütles ta.

Vabariiklaste kaitsja Stephen Castor, kelle ülesanne oli tõendid vaidlustada, ütles, et demokraadid üritavad Trumpi rünnata, sest nad pole nõus tema poliitikaga.

"Presidendi tagandamine on demokraatide kinnisidee," ütles ta, nimetades juurdluse keskmes olevat Trumpi ja Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski 25. juuli telefonivestluse kokkuvõtet lolluseks.

Trump ütles vestluses Zelenskile, et tahab temalt teenet, sealhulgas Bideni ja 2016. aasta valimistesse sekkumisega seotud vandenõuteooria uurimist.