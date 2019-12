Eelmisel nädalal hävis Lõuna-Austraalias tulekahjudes 86 kodu, osariigi pealinna tabas kuumalaine, mis tipnes 46 kuumakraadiga.

Uus kuumalaine peaks kestma esmaspäevani.

Lõuna-Austraalia omavalitsus on kuulutanud välja punase häire, mille eesmärk on kaitsta regiooni kodutuid kuuma ja veepuuduse eest.

"Haavatavate lõunaaustraallaste kaitsmine kõrges kuumuses, mida on järgmisteks päevadeks ennustatud, on meie prioriteet," ütles Lõuna-Austraalia sotsiaalteenuste minister Michelle Lensink. Adelaide'is on kuulutatud välja äärmiselt kõrge põlenguoht, mujal osariigis on see kõrgel või väga kõrgel tasemel.

Reedel õnnestus Uus-Lõuna-Walesis umbes 1300 tuletõrjujal põlenguid piirata. Sellest hoolimata põles osariigis umbes 70 tulekahju, nendest pooled takistamatult.

Osariigi loodeosas on põlenguoht väga kõrge, Sydneys püsib see kõrgena.

Üle terve riigi on võsatulekahjud neelanud paari kuuga umbes viis miljonit hektarit maad. Üheksa inimest on hukkunud ja enam kui 950 kodu hävinud. Kõige rängemini on põlengud tabanud Austraalia rahvarohkeimat osariiki Uus-Lõuna-Walesi, kus on maha põlenud umbes 850 kodu.