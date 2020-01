Kirbe lõhnaga suits jõudis esimest korda riiki kolmapäeva varahommikul ning muutis tavaliselt kollase päikese punaseks või kuldseks keraks. Värvus sõltus suitsu tihedusest.

"Selgelt on näha suitsu, mis reisis umbes 2000 kilomeetrit üle tasmani mere," ütles Twitteris Uus-Meremaa meteoroloogiaamet MetService.

"Rängimalt pihta saanud aladel on nähtavus suitsu tõttu 10 kilomeetrit."

Hazy sunrises for the North Island today! The main band of smoke has moved north from yesterday, while another band of smoke lingers over the South Island. ^Tahlia pic.twitter.com/eafnnsu89q — MetService (@MetService) January 1, 2020

Amazing time lapse captured of the smoke haze over Dunedin today. Southwesterlies are expected to develop at all levels of the troposphere over the lower South Island late today & early tomorrow which should bring in cooler, fresher air from the Southern Ocean. ^AC https://t.co/yY1D5QT1vz — MetService (@MetService) January 1, 2020

Üks Twitteri kasutaja Miss Roho ütles: "Siin Christchurchis on põleng isegi lõhna järgi tuntav."

This the view from the top of the Tasman Glacier NZ today - whole South island experiencing bushfire clouds. We can actually smell the burning here in Christchurch. Thinking of you guys. ????#nswbushfire #AustralianFires #AustraliaBurning pic.twitter.com/iCzOGkou4o — Miss Roho (@MissRoho) January 1, 2020

Teine naine, Rachel, postitas pildi rohkem kui 2000 kilomeetrit eemal asuvast Franz Josefi liustikust, mis oli erinevalt oma tavalisest erevalgest värvusest pruunikas.

"Olen Franz Josefi liustiku lähistel. "Karamellistunud" lume põhjus on metsapõlengute tolm. Eile oli ta veel valge," kirjutas Rachel kolmapäeval avaldatud postituses.

Near Franz Josef glacier. The "caramelised" snow is caused by dust from the bushfires. It was white yesterday pic.twitter.com/Ryqq685Ind — Fabulousmonster (@Rachelhatesit) December 31, 2019

Koomik Jemaine Clement postitas foto kuldsest kerast.

"Siin kaugel Uus-Meremaal andis atmosfääri paiskunud Austraalia metsapõlengute suits meile sellise kummalise päikese," lausus ta.

All the way over in NZ the Australian bushfire smoke in the atmosphere giving us this strange sun. pic.twitter.com/KLQ7H4hBIC — Jemaine Clement (@AJemaineClement) January 1, 2020

Austraalia kaguosa rannikul viibivad turistid said evakuatsioonikäsu

Austraalia võimud andsid neljapäeval tuhandetele turistidele 48 tundi aega lahkuda põlengutest laastatud rannikukogukondadest ajal, kui riik valmistub laupäeval oodatavaks kuumalaineks.

Vana-aastaõhtul laastasid Austraalia kaguosa katastroofilised põlengud, surmates vähemalt kaheksa inimest ja jättes leekidest ümber piiratud rannikulinnadesse lõksu tuhandeid turiste.

Uus-Lõuna-Walesi (NSW) osariigi maapiirkondade tuletõrje andis neljapäeva hommikul turistidele korralduse lahkuda tsoonist, mis ulatub harilikult maalilisel kagurannikul populaarsest Bateman Bay puhkepiirkonnast umbes 200 kilomeetri kaugusele naaberosariigi Victoria rannikule, kus ärgitatakse inimesi samuti põlengute ohustatud aladelt evakueeruma.

Turistidel palutakse lahkuda enne laupäeva, mis peaks tooma tuulepuhangud ja üle 40 kraadi Celsiuse järgi kerkivad õhutemperatuurid.

Selline ilm toob kaasa ohtlikud põlengutingimused, mis kujunevad vähemalt sama halvaks kui mitte halvemaks kui teisipäeval, mis oli Austraalia mitu kuud kestnud võsapõlengute kriisi rängim.

Paljud turistid ja elanikud veetsid Austraalia kaguosas kaks ööd muust maailmast äralõigatuna ilma elektri ja telekommunikatsioonivahenditeta ning kahanevate toiduvarudega enne, kui võimud kuulutasid neljapäeval mõned piirkonnast välja viivad teed ajutiselt kasutamiseks piisavalt turvaliseks.

NSW transpordiminister Andrew Constance ütles rahvusringhäälingule ABC, et enne laupäeva läbi viidav evakuatsioon on piirkonna ajaloo ulatuslikem.

Osariigi maapiirkondade tuletõrje asekomissar Rob Rogers märkis, et tuletõrjujad ei suuda põlenguid kontrolli alla saada, nende kustutamisest rääkimata. "Sõnum on, et meil on siin piirkonnas nii palju leeke, et meil puudub võime neid kontrolli alla saada," lausus ta ABC-le. "Me peame lihtsalt tagama, et inimesed ei jää nende teele ette."

Võimud muretsevad mõnedes tulelõksus olevates kogukondades toiduvarude nappuse pärast ja mõnda põlengutest ohustatud maapiirkonna asulasse, näiteks Victoria osariigis asuvasse Genoa linna, pole päästjad seni veel pääsenud.

Kagu-Austraalias on tules hävinud üle 400 elumaja ja mitmest väikelinnast on järel vaid varemed. Päästeoperatsioonidele on kaasatud ka mereväe laevad ja sõjalennukid.

Austraalias tänavu tavapärasest varem alanud maastikupõlengud on nõudnud viimastel kuudel vähemalt 18 inimelu ning hävitanud üle 1000 elumaja. Tuleroaks on läinud 5,5 miljonit hektarit maad, mis on Taanist või Hollandist suurem ala.