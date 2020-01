Mallacoota linna rannas alanud operatsioonis osalevad sõjalaevad HMAS Choules ja MV Sycamore.

Tuhanded kohalikud ja turistid pole Mallacoota ümbruse randadelt saanud põlengute tõttu lahkuda aastavahetusest saadik.

"Umbes tuhat inimest peaks sealt pärastlõunaks evakueeritud olema," ütles peaminister Scott Morrison.

Juba kuid kestnud maastikupõlengutes on surma saanud vähemalt 20 inimest ja kümned on kadunud. Tuleroaks on saanud üle 1300 kodu.

Kuna laupäeval peaks üle kogu Austraalia temperatuur taas üle 40 kraadi tõusma, on riigi kaguosas välja kuulutatud eriolukord. Kümnetel tuhandetel inimestel kolmest osariigist on palutud oma kodudest lahkuda.

"Veel on avatud aken, mil inimesed lahkuda saavad," ütles Uus-Lõuna-Walesi osariigi peaminister Gladys Berejiklian. "Kui te just ei pea piirkonnas olema, peate te lahkuma. See aken sulgub."

Tuhanded elanikud ja turistid on hoiatust kuulda võtnud ja võtnud suuna Sydney ja Canberra poole.

Uus-Lõuna-Walesi transpordiminister Andrew Constance nimetas seda regiooni ajaloo suurimaks evakueerimiseks.

Sõjaväe lennumasinad on saadetud isoleeritud piirkondadele abi osutama.

Victoria osariigi peaministri Dan Andrewsi sõnul on mitmesse piirkonda viidud satelliittelefone, vett ja hädavajalikke varusid.