Aabi algatus maade uueks hindamiseks toob kaasa maamaksu tõusu

Maade hindamist ei ole toimunud viimased 20 aastat ja kuna maa turuväärtus on vahepeal kordades tõusnud siis tõuseks järsult ka maamaks. Seetõttu pakub Aab välja ka tasandusmeetmeid, et maamaks nõnda hüppeliselt ei tõuseks, kirjutab Eesti Päevaleht. Kogu protsess võtab ilmselt kolm-neli aastat, enne kui maamaksu kõrgemad määrad kehtima hakkavad.

Aab rääkis usutluses EPL-ile, et viimane korraline maade hindamine oli 2001. aastal ning see on alus maamaksule, mis laekub sajaprotsendiliselt omavalitsustele. Kuna see on üks osa omavalitsuse tuludest, omavalitsuste kulud on aga selle ajaga märgatavalt tõusnud, siis on omavalitsused tõstnud maa maksustamise määra, mis on lubatud vahemikus 0,1–2,5 protsenti maa maksustamise hinnast, maksimumi juurde. "Aga see on juhtunud juba kümmekond aastat tagasi. /---/ Maamaks ei kata ammugi omavalitsuse kuludest seda osa, mis ta varem kattis," lisas ta.

Aabi sõnul on maa viimasest hindamisest möödunud aja jooksul kallinenud keskmiselt umbes 7,2 korda - sealhulgas elamumaa 8,8 korda, maatulundusmaa 11,6 korda, ärimaa ja tootmismaa 5,1 korda.

Aab rääkis ka, et mõned aastad tagasi kehtima hakanud kodualuse maa maksuvabastus, mis on üle riigi ühtne reegel, jääb põhimõttena tõenäoliselt kehtima ning samas tuleb valitsusel kuidagi fikseerida see, et maamaks ei saa tõusta hüppeliselt, vaid, et omavalitsustele antakse ette piirid, kui palju saab maks ühe aastaga tõusta.