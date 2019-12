India ookeanis algas Iraani, Venemaa ja Hiina ühine mereväeõppus

Kolmapäeval oli Teheran teatanud, et õppus algab laupäeval.

Neli päeva kestev õppus algas Iraani kaguosa sadamalinnas Chahbaharis Omaani lahe ääres ja selle eesmärk on tugevdada piirkonna veeteede julgeolekut, vahendas riigimeedia Iraani mereväe ülema admiral Hossein Khanzadi sõnu.

Hiina kaitseministeeriumi pressiesindaja Wu Qian ütles neljapäeval, et ühisõppus süvendab läbikäimist ja koostööd kolme riigi merevägede vahel, ja lisas, et õppusel osaleb Hiina juhitavate rakettidega relvastatud sõjalaev Xining.

Vene laevarühma kuuluvad valvelaev Jaroslav Mudrõi, puksiir Viktor Konetski ja tanker Jelnja, edastas laevastik. Rühm lahkus Kaliningradi oblastis asuvast Baltiiski sadamalinnast 1. oktoobril.

Tegu on esimese Iraani kolmepoolse mereväeõppusega Hiina ja Venemaaga ning see langeb ajale, kui USA seninägematute sanktsioonide all ägav riik püüab hoogustada sõjalist koostööd Moskva ja Pekingiga.

Iraani riigitelevisiooni teatel näitab õppus seda, et Iraan ei ole USA survekampaaniast hoolimata isoleeritud.

Õppuses nähakse ka vastust USA ühistele mereväeõppustele oma liitlase ja Iraani põlisvaenlase Saudi Araabiaga. Hiina on osalenud ka Washingtoni ja Ar-Riyadi ühistel mereväeõppustel.

2017. aastal korraldas Iraan Pärsia lahes Hormuzi väina lähedal ühise mereväeõppuse Hiinaga.