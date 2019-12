Aasta viimases "Samosti ja Sildami" raadiosaates osalesid külalistena riigikogu liikmed Jevgeni Ossinovski (SDE) ning Helle-Moonika Helme (EKRE). Helme ütles, et tema erakond on peaminister Jüri Ratasele korduvalt öelnud, et ei ole vaja nende eest vabandust paluda, aga kui on Keskerakonna stiil seda teha, siis nii on.

Kahetunnises saates, kus Anvar Samost ja Toomas Sildam võtsid aasta kokku, rääkisid nad, et lisaks kannatlikkusele on Ratasele viimase kaheksa kuuga lisandunud vabandust palumise oskus ning mitte vabandamine enda, vaid koalitsioonipartneri EKRE pärast.

Helle-Moonika Helme ütles, et erakond on korduvalt Ratasele öelnud, et ei ole vaja vabandust paluda.

"Me olemegi koalitsioonis väga erinevad, igal osapoolel on oma stiil ja oleme teistele öelnud, et ei ole vaja vabandada meie pärast. Aga kui see on nende stiil, et nad vabandavad, siis nii on," lausus ta.

Rääkides hiljutisest skandaalist, kui siseminister Mart Helme ütles Soome uue valitsusjuhi kohta, et müüjatüdrukust on saanud peaminister, sõnas Helle-Moonika Helme, et tema teada on Soome peaminister väga uhke selle üle, et on kunagi töötanud müüjana.

"Mina üldse aru ei saa, mis asi see vaevab neid kõiki, kes tormavad kõigi asjade eest vabandama, inimese eest, kes ei ole solvunud," ütles ta.

Ka ei mõistnud Helme seda, kui praeguse koalitsiooniga seoses räägitakse justkui mingist katastroofist, kui tegelikult läheb kõik tema sõnul täiesti normaalselt edasi ning kõik on väga hästi ja korras.

Ta ütles, et EKRE räägib avameelselt ja on võib-olla oma ajast natuke ees.

Teises saatetunnis, mille külaline oli SDE liige Jevgeni Ossinovski, ütles Samost, et selle aasta jooksul on Ratase poliitilises saatuses olnud läbiv joon, et ta peab kogu aeg tegelema mingite konfliktide lahendamisega, mis on tulenenud eelkõige EKRE juhtide väljaütlemistega seotud pahameeletormidest.

"Kõik see võtab kogu aja ja energia. Teisel pool on Kaja Kallas, kes väga suurte ootustega tuli enne valimisi Reformierakonda juhtima, aga nüüd samamoodi suhteliselt tühikäigul tegeleb opositsioonis praktiliselt masinlikult umbusaldusavalduste koostamisega," lausus Samost ja lisas, et selline olukord võib vabalt jätkuda veel aastaid.

Ossinovski märkis, et valitsused saavad läbi kas siis, kui inimesed enam omavahel läbi ei saa või kui mõnele valitsuserakonnale ei ole olemasolev valitsus enam poliitiliselt kasulik, reeglina on see kombinatsioon mõlemast.

"Keskerakonnas kindlasti, ka teatud osas Jüri Ratasest on see soov, et saaks sellest jamast lahti, täitsa olemas. Küsimus on see, kas alternatiiv, milleks on hetkel praktiliselt ainsa toimivana Keskerakonna ja Reformierakonna valitsus, on realiseeritav nende samade inimeste vastuolude tõttu, teiseks on ka lihtsalt küsimus, et kes siis pealik on," tõi ta välja.

Ossinovski lisas, et oma olemuselt on Jüri Ratas korvpallikapten ja tema teeb tööd nii, et mäng peab käima ning kui kuskil mõni asi vastu jookseb, tuleb mängijaid vahetada või mängu skeemi muuta. Kui mäng jälle käib, on hästi.

"Aga see, mis mäng see täpselt on, võib-olla alati ei ole selle peale mõtlemine tema tugevus," lisas ta.

Sildami sõnul tundub talle aeg-ajalt, et Keskerakonnal oleks jalg tugevamini maas, kui nad näeksid, milline on nende alternatiivne perspektiiv, juhul kui praegune valitsus laiali läheks.

"Mis saaks edasi Keskerakonnast - kas nad leiaksid end opositsioonist koos EKRE-ga ja uue valitsuse teeksid Reformierakond, Isamaa ja sotsid või teeksid nad koos Reformierakonnaga valitsuse. Aga nad ei ole päris kindlad, et nad valitsusse jäävad," tõdes ta.

Ossinovski ütles, et enne ei liigu Keskerakond mitte kuskile, kui neil ei ole Reformierakonnaga kokkulepet tehtud, Samost lisas, et praeguste inimestega ei ole see diil väga võimalik.