"Tegemist oli otsustava rünnakuga kaitsmaks USA teenistujaid välismaal," seisab Pentagoni teadaandes.

"Kindral Soleimani töötas aktiivselt välja plaane rünnata USA diplomaate ja sõjaväelasi Iraagis ja kogu regioonis. Kindral Soleimani ja tema üksus Quds oli vastutav sadade ameeriklaste ja liitlaste sõjaväelaste tapmises ja veel tuhandete vigastamises," edastas USA kaitseministeerium.

Soleimani oli Iraani revolutsioonikaardi välisoperatsioonide üksuse Quds juht ja Teherani peamine saadik Iraagi küsimustes.

"Selle rünnaku eesmärgiks oli nurjata edasised Iraani rünnakuplaanid," lisas Pentagon avalduses.

Pentagoni info kohaselt olid just Soleimani organiseeritud viimastel kuudel aset leidnud rünnakud liitlasvägede sõjaväebaasidele Iraagis.

"Kindral Soleimani andis ühtlasi heakskiidu USA saatkonna ründamiseks Bagdadis, mis leidis aset sel nädalal," märkis Pentagoni teadaandes.

Iraani Revolutsioonikaart oli samuti koheselt veendunud, et USA korraldas kindrali tapnud raketirünnaku. "Revolutsioonikaart teatab kuulsusrikka islamikomandöri Qasem Soleimani märtriks saamisest USA õhurünnakus Bagdadis," seisis nende ametlikus teadaandes.

Ühtlasi sai surma Iraagi poolsõjaväelise rühmituse Hashed al-Shaabi asekomandör Abu Mahdi al-Muhandis. Rühmituse eestkõneleja ja teised liikmed kinnitasid asekomandöri hukkumist. Hashed al-Shaab süüdistas rünnakus koheselt Ühendriike.

"Hashedi asejuht Abu Mahdi al-Muhandi ja Qudsi juht Qasem Soleimani tapeti USA õhurünnakus, mis tabas nende autot Bagdadi rahvusvahelise lennujaama teel," kirjutati rühmituse avalduses.

Iraagi pealinnas Bagdadis sai neljapäeva hilisõhtul raketirünnakus lennuväljale surma kokku vähemalt kaheksa inimest.

Ametnike info kohaselt tulistati lennujaama pihta vähemalt kolm raketti, mis plahvatasid pagasihalli lähedal. Põlema süttis mitmeid sõidukeid.

"Kolm raketti tabasid Bagdadi rahvusvahelist lennujaama. Kaks sõidukit lendas õhku," kirjutati Iraagi armee ametlikus avalduses.

Pompeo ja Trumpi reaktsioonid

USA riigisekretär Mike Pompeo postitas Twitterisse pärast raketilööki video, mis tema sõnul kujutab Soleimani surma üle rõõmustavaid iraaklasi.

Iraqis — Iraqis — dancing in the street for freedom; thankful that General Soleimani is no more. pic.twitter.com/huFcae3ap4