Põhja-Korea liider jättis uusaastakõne pidamata

Kim on pidanud aastakõnet alates 2013. aastast. Traditsioonile pani alguse tema vanaisa, Põhja-Korea riigi rajaja Kim Il-sung.

Uusaastakõne on olnud Põhja-Korea poliitilise kalendri tähtis sündmus, selles on tehtud ülevaade möödunud aastast ja seatud sihid uueks. Kõne on alati avaldanud täies mahus ajaleht Rodong Sinmun.

Kim pidas esialgu kõnet parteimundris ja sõjaväelaste ees, pikapeale formaat muutus ning eelmisel aastal istus liider läänelikus lipsuga ülikonnas oma kabinetis.

Sel aastal riigitelevisioon 1. jaanuari hommikul liidri kõned ei näidanud ja seda ei tulnud ka keskpäeval. Selle asemel loeti ette Kimi läkitus neli päeva kestnud parteikongressil ning näidati, kuidas liider kõrgete riigiametnike poole pöördub.

Sõnum ise oli järgmine: Pyongyang loobub moratooriumist tuuma- ja mandritevaheliste ballistiliste rakettide katsetustele ning valmistub demonstreerima uut strateegilist relva.

See tähendab selja keeramist viimase kahe aasta diplomaatilistele ponnistustele, mis ei ole toonud leevendust Põhja-Koreale kehtestatud sanktsioonidele ega USA-d rahuldavaid samme tuumadesarmeerimise suunas.

Lõuna-Korea Handongi ülikooli rahusvaheliste uuringute professor Park Won-gon ütles, et uue aasta vastuvõtu formaadi muutus võib olla tingitud soovist Kimi mitte koormata.

"On hiigelsuur vahe, kas pidada uusaastakõne oma häälega või plenaaristungi otsusest teatades," seletas ta. "Kõnet pidades edastad sa sõnumi otse Põhja-Korea kodanikele. See võib vältimatult nõuda senise suuna läbikukkumise tunnistamist."