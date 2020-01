PPA lühendab Tallinna teenindusbüroode tööaega

Kui seni sai Tallinnas uut ID-kaarti või passi taotleda ka pärast tööpäeva lõppu, siis alates 2. jaanuarist on see võimalik vaid tööajal, kuni kella 17. Politsei- ja piirivalveamet soovib nii inimesi suunata internetis isikuttõendavaid dokumente taotlema. Iseteeninduse kasutajad peavad alates 6. jaanuarist maksma uue passi või ID-kaardi saamiseks väiksemat riigilõivu.

Paar aastat on pealinnas tulnud kohati mitu tundi oodata, et passitaotlus sisse anda või uus dokument kätte saada. Alates neljapäevast on aga PPA Tallinna teenindusbürood avatud kella üheksast kella 17, mitte kella 19 nagu seni, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Teeninduste tööaeg on lühenenud sel põhjusel, et 2018, 2019 oli märkimisväärne dokumenditaotluste tõus ja seetõttu oli vaja kaasata lisaressurssi ja hoida teenindusi pikemalt avatuna, aga kuna teada on prognoosidest tulenevalt, et dokumenditaotluste hulk märkimisväärselt väheneb, pluss suur osa inimesi läheb oma dokumente taotlema iseteenindusse, siis ei ole enam vajadust teenindusi niivõrd pikalt lahti hoida," selgitas PPA komissar Marit Abram.

Et ärgitada inimesi senisest enam teenindussaali tulemise asemel hoopis e-teenindust kasutama, muutub veebi vahendusel isikuttõendavate dokumentide tellimine odavamaks.

"Alates 6. jaanuarist 2020 muutub riigilõivuseadus ja selle muudatuse kohaselt hakkab iseteeninduses taotlemine olema soodsam, ID-kaardi puhul senine 25 eurone riigilõiv alaneb 20 eurole, passi puhul 40 eurolt 35 ja komplekstaotluse puhul 50 eurolt 45 eurole," rääkis Abram.

Uut ID-kaarti saab kodust lahkumiseta tellida juba paar aastat, passi uuendamise võimalus tekkis alles mullu augustis. Seda võimalust saavad kasutada need, kel passitaotluse esitamise ajal on olemas kehtivad sõrmejäljed.

"Sõrmejälg kehtib viis aastat ehk selleks, et seda uuesti kasutada, peaks see olema antud vähem kui viis aastat tagasi," ütles Abram.

Kui passipildi ja allkirjanäidise võib teha kodus ja lisada internetis täidetud taotluse juurde, siis sõrmejälgi saab anda vaid politsei teenindusbüroodes. Kuigi seadus lubab juba praegu dokumente koju saata, siis esialgu antakse uusi passe ja ID-kaarte kätte vaid teenindusbüroodest.

"Kindlasti me mõtleme selles suunas, kuidas väljastamine muuta inimese jaoks lihtsamaks ja tuua inimesele lähemale," kinnitas Abram.

Politsei loodab, et juba lähiajal esitatakse kolmandik uute dokumentide taotlusi internetis. Praegu kasutab seda võimalust iga kuues uue dokumendi soovija.