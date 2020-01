Välisminister Urmas Reinsalu (Isamaa) ütles USA-Iraani konfliktist rääkides, et Eesti kavatseb ÜRO Julgeolekunõukogu mittealalise liikmena töötada pingete maandamise suunas.

"Pingete eskalatsioon regioonis, eriti viimasel ajal Iraagis toimuv, on olnud eriti murettekitav. Eeldatavasti tõstatub teema ÜRO Julgeolekunõukogus, kavatseme töötada selles suunas, et maandada pingeid regioonis," ütles Reinsalu ERR-ile.

"Seisame oma USA liitlaste kõrval, mõistsime just hiljuti hukka rünnakud USA saatkonna vastu Bagdadis ning rõhutasime vajadust diplomaatide kaitseks," lisas Reinsalu.

"Mõistame USA muret oma kodanike ja koalitsioonipartnerite julgeoleku tagamise pärast, oleme saanud USA-lt selgituse, et kindral Soleimani tapmine oli USA poolt enesekaitse teostamine," ütles välisminister veel.

Urmas Reinsalu rääkis teemast ka Kuku raadios. Saatejuhi küsimusele, kas raketirünnakuga rikuti rahvusvahelist õigust, vastas Reinsalu, et kui mingi aktsioon tehakse viitega enesekaitsele, tuleb vaadata sündmust tervikuna ning oma hinnangu annab kindlasti ka ÜRO julgeolekunõukogu.

Iraani võimalikust kättemaksust rääkides ütles Reinsalu, et tõenäoliselt tähendab see kolmandate riikide territooriumil Iraani mõju all olevate rühmituste rünnakuid.

Reinsalu viitas ka Iraanis tulevatele parlamendivalimistele, mille tuules võivad poliitikud julgemaid samme astuda.

Reinsalu sõnul ei saa välistada ka teatud islamistide autonoomset tegevust kuskil mujal maailmas.

Iraagis hukkus ööl vastu reedet USA raketilöögis Iraani revolutsioonikaardi mõjukas kindral Qasem Soleimani. Rünnakuks andis käsu president Donald Trump, teatas Pentagon ametlikus avalduses. Iraan on lubanud USA-le karmi kättemaksu.