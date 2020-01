Neljapäeval toimub New Yorgis ÜRO Julgeolekunõukogu avatud arutelu ja selle päevakorras hetkel rahvusvahelises poliitikas enim tähelepanu saavat teemat - Iraani revolutsioonikaardi välisoperatsioonide juhi, kindral Qasem Soleimani tapmist USA droonirünnakus - ei ole, kuid see võib istungil siiski tõusetuda. Neljapäevasel kohtumisel osaleb ka Eesti välisminister Urmas Reinsalu.

"Julgeolekunõukogul on oma protseduurid, kuidas uued teemad päevakorra väliselt tõstatuvad. Praegustel andmetel seda teemat päevakorras ei ole, aga ei saa välistada, et see avatud arutelul ei tõstatu," ütles välisministeeriumi pressiesindaja Britta Tarvis ERR-ile. Teema võib tõstatuda istungi lõpus, märkis ta.

Julgeolekunõukogu kõrgetasemelisel kohtumisel arutatakse Vietnami eestvõttel peateemana maailmaorganisatsiooni 75. aastapäeva tähistamist, sõnas Tarvis. Vietnami korraldatud Julgeolekunõukogu istung avaliku arutelu formaadis on olnud pikalt plaanis ja Vietnam on seda pikalt ette valmistanud.

Samas on praktikas lubatud ükskõik millisel ÜRO liikmel teha lühikese etteteatamisega ettepanek Julgeolekunõukogu aruteluks, selgitas Tarvis. Formaalselt kutsub kohtumise kokku Julgeolekunõukogu eesistuja. Ettepaneku üle on võimalik läbi viia protseduuriline hääletus, mis eeldab üheksa Julgeolekunõukogu liikme heakskiitu.

"Eeldatavasti tõusetub USA-Iraani suhete eskaleerumise ja kindral Soleimani hukkumise teema ÜRO Julgeolekunõukogus või ÜRO teistel foorumitel. Millal see täpselt juhtuda võiks, pole hetkel veel selge," tõdes Tarvis.

Reinsalu ütles laupäeval ETV uudistesaates "Aktuaalne kaamera", et Iraani esindajad on temalt kokkusaamist küsinud ja ta on kohtumiseks valmis. Esmaspäeval teatas aga maailma meedia, et Iraani välisminister Mohammad Javad Zarif ei ole saanud USA-lt viisat ning seetõttu ei saa ta neljapäevasel Julgeolekunõukogu istungil osaleda.

Eesti soovib Iraani ümber kasvanud pingete vähenemist ja samas oma liitlaste ühtsuse säilimist ning Julgeolekunõukogu liikmena on valmis kohtuma eri osapooltega, ütles Tarvis.

"Pingete eskalatsioon läinud aasta jooksul ning eriti viimastel päevadel regioonis on äärmiselt tõsine. Eesti on mõistnud USA muret oma kodanike ja koalitsioonipartnerite julgeoleku tagamise pärast, oleme saanud USA-lt selgituse, et kindral Soleimani tapmine oli USA poolt enesekaitse teostamine. Kindlasti on USA-l õigus enesekaitsele. Eesootavad arutelud EL-is ja NATO-s peavad aitama kaasa meie eesmärgile hoida ära pingete edasine kasvamine ja toetama lääneriikide ühtsuse hoidmist," ütles Reinsalu pressiesindaja vahendusel.

Reedel osaleb Reinsalu Euroopa Liidu välisministrite mitteametlikul kohtumisel Brüsselis, kus EL-i välis- ja julgepolekupoliitika kõrge esindaja Josep Borrell annab ülevaate Soleimani tapmisele järgnenud arengutest ning ministrid arutavad laiemalt Iraani ümber kujunenud olukorda.

Eesti on alates jaanuarist järgmised kaks aastat ÜRO Julgeolekunõukogu mittealaline liige.