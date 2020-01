Briti analüütik: Trump tegi julge sammu

Ühendriikide raketid tabasid mõjuvõimsa Iraani kindrali Qasem Soleimani autot Bagdadi rahvusvahelise lennujaama pagasihalli lähedal, vahendas "Aktuaalne kaamera".

USA president Donald Trump riputas Twitterisse kommentaariks üles Ühendriikide lipu.

Pentagoni teatel andis käsu rünnakuks Trump ning tegemist oli otsustava vastusammuga, et kaitsta USA teenistujaid välismaal. USA kaitseministeeriumi väitel valmistus Soleiman ründama USA diplomaate ja sõjaväelasi ning just tema oli viimaste kuude rünnakute taga, mis suunatud liitlasvägede sõjaväebaasidele Iraagis.

"See oli president Trumpist väga julge käik. Qassem Soleimani vastutab sadade Ameerika sõdurite ja ka teiste Lääne sõdurite, sealhulgas Briti sõdurite surma eest. Ja ta on olnud peaaegu kõigi Iraani vastikute plaanide autor aastakümnete jooksul regioonis. Kuid mulle pole selge, kas president Trump on selle ettevõtmise kõik tagajärjed läbi mõelnud," kommenteeris Suurbritannia kuningliku instituudi peadirektor Karen von Hippel.

Tegemist oli mõjuvõimsa erioperatsioonide juhiga, eliitväeosa Quds juhiga viimasel 22 aastal, mehega, keda on peetud tähtsuselt teiseks Iraanis, kes suunas protsesse Liibanonis, Jeemenis ja Süürias, kõikjal, kus oli vaja hoida või laiendada Iraani võimu.

Kümned tuhanded inimesed lubasid reedel pärast palvust Teherani tänavatel Ühendriikidele surma, Iraani võimud karmi kättemaksu.

"Ameerika terroristid, kes on ISIS-e loojad ja toetajad, on valanud kindral Soleimani verd. See tõestas taaskord, et on olemas tugev vastupanurinne ja

näitas maailmale Ameerika terroristide tõelist kohutavat palet," sõnas Iraani armee ülemjuhataja Abdolrahim Mousavi.

Analüütikud küsivad, mis saab nüüd Iraani tuumaleppe riismetest, kas USA saab ikka aru, et ta ei ole Iraagis oma kodus ja kuidas võiks vastata sanktsioonidest niigi tigedaks aetud Iraan.

USA välisministeerium soovitab oma kodanikel tungivalt Iraagist otsekohe lahkuda. USA saatkond Bagdadis on peatanud kõik konsulaarteenused. Missioonil sõdureid on Iraagis hetkel 5000.