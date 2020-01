Revolutsioonikaardi välisoperatsioonidega tegeleva eliitüksuse Quds juht, 62-aastane Soleimani hukkus USA reedeses droonirünnakus Bagdadi rahvusvahelise lennuvälja lähedal.

Leinajate rongkäigus, mis liikus mööda Teherani Enghelabi tänavat ülikooli juurde, kanti lippe šiiaimaamide nimedega ja plakateid kirjaga "Maha USA!" ja "Surm Iisraelile!". Teiste seas lehvisid rongkäigus ka Iraagi ja Liibanoni lipud.

Riigitelevisioon edastas rongkäiku otseülekandes, ekraani vasakus servas oli must leinalint. Riigitelevisiooni teatel osales protsessioonis mitu miljonit inimest. Poolametliku uudisteagentuuri ISNA uudise kohaselt olid Teherani tänavad rahvast nii tulvil, et inimesed ei pääsenud metroojaamadest maa peale.

"Metroojaamades on suured rahvahulgad, kuid tänavad on inimesi nii tulvil, et reisijad ei pääse metroojaamadest välja," ütles Teherani metroo direktor Farnoush Nobakht.

Khamenei nuttis Solemaini ja veel viie rünnakus hukkunud "märtri" lippudega kaetud sarkade juures palvetades. Riigi kõrgeima juhi kõrval seisid Soleimani poeg, tapetud kindrali järeltulija Qudsi juhi kohal Esmail Qaani, president Hassan Rouhani, parlamendi spiiker Ali Larijani ja revolutsioonikaardi ülem kindralmajor Hossein Salami.

Kogunenud leinajad palvetasid koos Khameneiga, kelle hääl murdus rääkides.

"Me peame andma purustava vastulöögi," ütles üks kohalviibinuist. "Me peame sihtima nende sõjaväebaase regioonis. Peame ründama kõike, mis on meie rakettide löögiraadiuses."

Soleimaini säilmed jõudsid Iraani pühapäeval, enne pealinna viimist kanti kirstu Ahvazi ja Mashhadi tänavatel. Revolutsioonikaardi teatel oli Mashhadis leinajaid nii palju, et see sundis ära jätma pühapäeva õhtuks Teherani plaanitud tseremoonia.

Soleimani oli üks Iraani populaarsemaid avaliku elu tegelasi. Tema surm vapustas islamivabariiki ja tekitas kartuse vastasseisu süvenemisest või isegi sõja puhkemisest Ühendriikidega.

Revolutsioonikaardi eliitväeosa Quds tapetud juht sängitatakse mulda ilmselt teisipäeval oma kodulinnas Kermanis.