USA suursaadik Soulis kaitses hiljuti oma otsust endale vuntsid kasvatada. Nimelt oli mitmel pool Lõuna-Korea avalikkuses avaldatud arvamust, et vuntside kandmine USA diplomaadi poolt on kaalutletud ja solvav samm.

Harry Harris sai USA suursaadikuks Soulis 2018. aasta juulis. Enne seda oli ta teeninud edukalt USA mereväes ning tõusnud admirali auastmeni, kirjutab ajaleht Daily Telegraph.

Admiralina USA mereväes ta vuntse ei kandnud, kuid ajalehele The Korean Times tunnistas ta, et otsustas vuntsid kasvatada lähtuvalt soovist tähistada muutust oma tööalases karjääris.

"Ma tahtsin tõmmata piiri, mis eraldaks mu elu mereväeohvitserina ja uut elu diplomaadina," selgitas ta.

"Ma üritasin saada pikemaks, kuid ma ei kasvanud üldse pikemaks. Seega üritasin saada nooremaks, kuid ma ei suutnud ka nooremaks saada. Kuid ma olin suuteline vuntsid kasvatama ning seda ma siis ka tegin," naljatles Harris intervjuus.

Paraku pidi aga suursaadik hakkama tagasi lükkama väiteid, mille kohaselt olid vuntsid mõeldud solvanguna.

USA valitsus on Lõuna-Koreas nagunii kriitikatule all seoses president Donald Trumpi otsustega kärpida Põhja-Korea meelitamiseks ühisõppusi ning nõuda Soulilt USA sõdurite kohaloleku eest oluliselt rohkem raha. Olles USA kõrgeimaks ametlikuks esindajaks on ka suursaadik Harrisel tulnud selle kriitikaga pidevalt silmitsi olla.

Teiseks põhjuseks, miks Harris mõnedes korealastes kriitilisi tundeid tekitab on asjaolu, et ta on USA mereväeohvitseri ja jaapanlanna poeg, kes ka sündis Jaapanis Yokosuka linnas. Seetõttu on spekuleeritud, et tal on soojad tunded Jaapani vastu, kellele korealastel on ajaloolistel põhjustel rohkelt etteheiteid.

Seega hakkasid kriitikud ühel hetkel väitma, et vuntside kasvatamine USA suursaadiku poolt on koloniaalvõimu sümbol, sest ka kõik kaheksa kunagist jaapanlasest kindralkuberneri kandsid vuntse.

Suursaadik lükkas sellised spekulatsioonid tagasi. "Saan vaid öelda seda, et iga otsus, mida ma teen, lähtub sellest, et olen Ameerika suursaadik Koreas, mitte Jaapani-Ameerika suursaadik Koreas," rõhutas ta.

Küsimusele, kas ta kavatseb kriitika maandamiseks oma vuntsid maha ajada, vastas Harris nii: "Te peate mind veenma, et vuntse nähakse kui miskit, mis meie suhteid kahjustab."