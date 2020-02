Ligi 9000 korealasest töötajat ootab aprillis sundpuhkusele saatmine, kui liitlased ei suuda kokku leppida 28 500 Ameerika sõdurit majutavate baaside ülalpidamiskulude jagamises.

"Üheksa tuhat töötajat, seda on päris palju," märkis USA staabiülemate ühendkomitee asedirektor kontradmiral William Byrne Pentagoni pressikonverentsil.

"Me jätkame läbirääkimisi ja nende arvu puudutavaid võimalusi on kolm: suur, keskmine ja väike, kui soovite, ja me loodame, et läbirääkimised leiavad teostatava tee, nii et need teenused jätkuvad."

"Vajaduse korral tuleb meil prioriseerida, milliseid teenuseid need töölised osutavad. Me kavatseme seada esikohale elu, tervise ka ohutuse."

Washington nõuab Soulilt USA vägede Lõuna-Koreas hoidmise kulutuste senisest suuremat katmist. Eelmise aasta lõpus aegunud aastakokkuleppe järgi maksis Soul 870 miljonit dolalrit.

Leppe uuendamiseks on peetud koos kõnelusi, kuid erimeelsused ei ole kahanenud. Järgmise vooru aega ei ole veel paika pandud.

"Mingi mõju on kindlasti nii sõjaväelastele kui nende perekondadele," ütles Byrne. "Kõige tähtsam on keskenduda missioonile. Ja missiooniks on Korea Vabariigi kombineeritud kaitse."

Baasikulude jagamise küsimust arutatakse ka järgmisel nädalal Washingtonis Lõuna-Korea kaitseministri Jeong Kyeong-doo kohtumisel USA kolleegi Mark Esperiga.