Galerii: Tallinna Saksa gümnaasium alustas õppetööd moodsas koolimajas

Mustamäel Sütiste teel asuv koolihoone koosneb kolmest korpusest, millest ühes asuvad klassitoad, teises juhtkonna ja õpetajate ruumid ning käsitööklassid, kolmandas aga võimla, ujula, aula ja söökla.

Koolimaja uut ja avarat sissepääsu laiendati nii, et sellest sai valgusküllane, läbi kahe korruse avatud aatrium, kus saab vahetunnis lõõgastuda ja korraldada näiteks kontserte. Aatriumist avaneb väljapääs välimööbli ja liikumisvahenditega varustatud hoovialale.

Renoveerimise tulemusel on saavutatud väga head tingimused koolispordiga tegelemiseks. Spordikorpuse esimesel korrusel asuvad ujula, saunakompleks ja riietusruumid pääsuga ujulasse ja staadionile. Teisel korrusel on pallimängusaal koos garderoobidega, kooli saale saab aga kasutada ka klassivälisteks ettevõtmisteks. Pääs õpperuumidesse on sel ajal võõrastele suletud ja valvatud.

Renoveerimine maksis Tallinna linnale 12,6 miljonit eurot. Hoone projekteeris ConArte OÜ ja ehitas RAMM Ehituse OÜ.

Tallinna saksa gümnaasiumis õpib praegu 926 õpilast. Tallinna Saksa gümnaasium tegutseb aastast 1980, toona oli kooli nimi Tallinna 54. keskkool.