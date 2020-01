"Välisministri programm New Delhis on tihe - lisaks põhisõnavõtule ja kõrvalüritustel osalemisele on kavas kuus kahepoolset kohtumist - ja Vene välisministriga kohtumist Indias ei küsitud," ütles välisministeeriumi pressiesindaja esmaspäeval ERR-ile. Ta põhjendas kohtumise mitteküsimist ka kahe ministri päevakavade ebasobivusega.

Vene välisminister on India pealinnas teisipäeva õhtust kuni kolmapäeva pärastlõunani, kusjuures konverentsil Raisina Dialogue osalemine on ainult osa tema visiidist regiooni. Eesti välisminister jõuab kohale kolmapäeva hommikul ja on terve hommikupooliku kahepoolsete kohtumistega hõivatud, ütles välisministeeriumi esindaja.

"Nagu oleme varem väljendanud, siis Julgeolekunõukogu liikmena on välisministril valmidus kohtuda kõigi alaliste liikmetega," lisas pressiesindaja.

Reinsalu osaleb 15.-16. jaanuaril New Delhis toimuval Raisina Dialogue kohtumisel, kus teeb ka teeb neljapäeval ühe konverentsi põhiettekannetest, teemaks Eesti roll ÜRO Julgeolekunõukogus aastail 2020-2021.

Raisina Dialogue on iga-aastane konverents Indias, mis keskendub rahvusvahelistele väljakutsetele - sarnastest üritustest Eestis võib paralleele tuua näiteks Lennart Meri konverentsiga. India on Eestile üha olulisem partner nii ettevõtluse kui julgeoleku vaatest, eriti arvestades, et India pürgib parasjagu ÜRO Julgeolekunõukogu liikmeks aastateks 2021-2022, ütles välisministeeriumi esindaja.

Reinsalul on kavas pidada konverentsi raames rida kahepoolseid kohtumisi - kinnitatud on kohtumised India, Iraani, Maldiivide, Lõuna-Aafrika Vabariiigi ja Usbekistani välisministritega ning Afganistani julgeolekunõunikuga. Samuti toimub New Delhis viibivate välisministrite ühiskohtumine India peaministri Narendra Modiga.

Reinsalu kohtumisel Iraani välisministriga puudutatakse kahepoolseid ning regionaalseid küsimusi. "Meie huvides on kindlasti olukorra deeskaleerimine ning see, et Iraan jääks tuumaleppesse," märkis välisministeeriumi esindaja.

Konverentsil osalevad Eesti kõrval veel Venemaa, Iraani, Austraalia, Maldiivide, Lõuna-Aafrika Vabariigi, Läti, Usbekistani, Taani, Ungari, Rwanda ja Tansaania välisminister.