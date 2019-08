India parlament võttis ära Kashmiri eristaatuse ning jagab India Kashmiri kaheks New Delhi otsealluvuses olevaks piirkonnaks. ÜRO on otsuse hukka mõistnud ja analüütikute hinnangul on piirkonnas oodata rahutusi.

India parlamendi samm tõotab hoogustada moslemi enamusega piirkonna mässu ja teravdada suhteid Pakistaniga, mis peab Kashmiri samuti endale kuuluvaks, vahendas "Aktuaalne kaamera".

India peaministri Narendra Modi hindurahvuslikul India Rahvaparteil on moslemite õigusi soosiv osariik aga pinnuks silmas.

"Siseministrina on ta muutnud mitte ainult sotsiaalset ja poliitilist ajalugu, vaid ka meie rahva ajalugu. India oli, on ja jääb ühtseks," ütles India rahvasaadik Smriti Irani.

Välismeedia andmeil on India saatnud piirkonda täiendavad 70 000 sõdurit ja kehtestanud liikumiskeelu.

"Juba praegu on siin suur tööpuudus, kirjaoskusega noored istuvad töötutena kodus. Toidust ja veest on puudus. Elamistingimused olid varem head. Nad ei oleks tohtinud liikumiskeeldu kehtestada," rääkis Kashmiri elanik Shauqat Ali Wani.

Poliitikavaatlejate hinnangul on India eesmärk muuta osariigi demograafilist osakaalu ja tekitada sisserännet soosides hindude ülekaal. Samuti leiavad vaatlejad, et sõdurite arvu suurendamisega valmistub India rahutusteks, mida autonoomiasätte tühistamine peaks kaasa tooma.

Pakistan on nimetanud India tegevust okupatsiooniks.

"Pakistan peab kasutusele võtma ulatuslikke diplomaatilisi meetmeid. Läänemaailmas valitseb segadus ja me ei saa neilt loota reageeringut, mida selline olukord tegelikult väärib. Aga Pakistan peab reageerima. Peame tegema koostööd ÜRO-ga, kuna Kashmiri kui vaidlusaluse territooriumi staatus on ÜRO resolutsiooniga kinnitatud," kommenteeris Pakistani Rahvapartei esimees ja opositsiooniliider Bilawal Bhutto Zardari.

India otsuse Kashmirilt eristaatus ära võtta, on lisaks ÜRO-le hukka mõistnud ka näiteks Saksamaa ja USA. Just USA-India suhe on konfliktis võtmetähtsusega. Pakistan on palunud USA-d konflikti vahendajaks, president Donalt Trumpi sõnul on tema poole pöördunud sama sooviga ka India peaminister Narendra Modi, kes ise seda aga eitab. Kas aga USA tahab võtta kahe tuumariigi konfliktis vahendaja rolli, ei ole veel selge.