aastal tunamulluse keskmisega võrreldes 2,3 protsenti. Tegemist on viimaste aastate kõige madalama hinnatõusuga, kusjuures aasta viimastel kuudel langes inflatsioon alla kahe protsendi. Konjunktuurinstituudi direktor Marje Josing ütles, et kuigi hinnatõus on aeglustunud, siis mitmes valdkonnas on ikkagi hinnad kasvanud kiiremini.