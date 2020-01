Ghosn lubas pressikonverentsil oma nime puhastada

Endine Renault' ja Nissani juht andis kolmapäeval esimese pressikonverentsi alates Liibanoni põgenemisest ning põhjendas, miks ta seda tegi.

Ghosni süüdistatakse Jaapanis finantsrikkumistes, sealhulgas oma töötasu umbes 85 miljoni dollari ulatuses alateatamises. Magnaat eitab rikkumisi.

Ghosni sõnul eeldati, et ta on süüdi ja tal polnud muud valikut kui kautsjonireegleid rikkuda ja riigist pageda. Ta kirjeldas ka, kuidas ta oli perest ja sõpradest eraldatud.

Uljas põgenemine Liibanoni, Ghosni lapsepõlvekoju, vihastas Jaapani valitsust, mis kirjeldas seda õigustamatuna.

Paljud lootsid, et Ghosn avaldab pressikonverentsil detaile selle kohta, kuidas ta Jaapanist läbi Istanbuli Beiruti jõudis, kuid ta keeldus seda tegemast.

Jaapani meedia andmeil hiilis Ghosn oma Tokyo kodust välja, läks kiirrongiga Osakasse ja sealt eralennukiga Istanbuli. Tolliametit vältis ta end kasti peites.

Ghosni sõnul tulenesid talle esitatud süüdistused Nissani rahulolematute tippjuhtide katsest võimu haarata ja Jaapani ametnike hirmust, et ta tahab firma Renault'ga lähemalt siduda.

Nissani teatel on Ghosni tegevust põhjalikult uuritud ja leitud vääramatuid tõendeid rikkumistest. Ghosni advokaatide sõnul on see väide aga tõe moonutamine.

"Uurimise algatati eelnevalt seatud eesmärgiga Carlos Ghosn kukutada," ütlesid advokaadid.

Ghosni sõnul lahkus ta Jaapanist, sest ta ei tahtnud olla Jaapani kallutatud kohtusüsteemi pantvang.

"Ma ei põgenenud õigluse eest, ma põgenesin ebaõigluse ja poliitilise tagakiusamise eest," ütles ta 31. detsembril.

Ghosnil on Liibanoni, Prantsuse ja Brasiilia kodakondsus. Liibanonil ei ole Jaapaniga väljaandmislepet ja Beiruti teatel tuli Ghosn riiki kehtiva Prantsuse passi ja Liibanoni ID-kaardiga.

Automagnaat oli Jaapanis 130 päeva vahi all enne, kui ta kautsjoni vastu vabastati. Tingimuseks seati reisikeeld ja piiratud suhtlus tema abikaasa Carole'iga.

Jaapani ametivõimud taotlevad nii Ghosni kui tema abikaasa vahistamist.