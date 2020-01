Yamaha hoiatas Ghosni juhtumi järel inimesi pillikastidesse pugemise eest

Yamaha Corporation hoiatas inimesi, et nad ei üritaks end peita muusikainstrumentide kastidesse või kohvritesse. Hoiatus on ilmselgelt seotud juhtumiga, kus Jaapanis kohtu all olev ärimees Carlos Ghosn põgenes politsei valve alt väidetavalt tänu sellele, et kaasosalised peitsid ta muusikainstrumendi kohvrisse.

"Me ei maini põhjust, kuid on sotsiaalmeedias on olnud teateid suurte muusikainstrumentide kastidesse pugemise teemal. Ennetamaks õnnetusi kutsume me kõiki üles seda mitte proovima," vahendas Reuters Jaapani ettevõtte Twitteri-säutsu.

Nissani endist tegevjuhti Ghosni, kes oli enne skandaali puhkemist ka partnerfirmade Renault' tegevjuht ja nõukogu esimees ning Mitsubishi nõukogu esimees, süüdistatakse Jaapanis mitmetes majanduskuritegudes, muuhulgas ettevõtte varade väärkasutamises ja rahapesus.

Brasiilias sündinud Liibanoni kristlaste järeltulija Ghosn ise on enda vastu esitatud süüdistused tagasi lükanud, nimetanud kogu protsessi kallutatuks ning märkinud, et süüdistused said alguse Nissani juhtivtöötajatest, kes olid vastu Nissani ja Renault' suuremale integreerimisele.

Põgenemine nägi meedia allikate sõnul lõpuks välja nagu põnevusfilmis. Valve all olevasse Tokyo korterisse saabusid eelmisel nädalal kontserti andma muusikud, kes aitasid koduarestis viibival suurärimehel peita end muusikainstrumendi kasti, mille sisse olid puuritud õhuavad. Järgnes sõit Osaka lennujaama, kus Ghosni ootas juba eralennuk, mille pardal jõudis ta lõpuks läbi Istanbuli Liibanoni, millel puudub väljaandmisleping Jaapaniga. Ghosn ise on hilisemates intervjuudes eitanud väiteid, et ta lahkus oma Tokyo korterist muusikainstrumendi kasti peidetuna.