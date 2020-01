Türgi firma: Ghosn kasutas põgenemiseks ebaseaduslikult eralennukeid

Türgi eralennukifirma MNG on esitanud kaebuse ning väidab, et firma lennukeid kasutati ebaseaduslikult autofirma Nissan eksjuhi Carlos Ghosni toimetamiseks Liibanoni.

Üks lennufirma töötaja on tunnistanud üles andmete muutmise, et Ghosni nimi ei ilmuks reisijate nimekirjas. Ta tegutses üksinda, lisas firma.

"MNG Jet esitas kriminaalkaebuse oma tšarterlendude ebaseadusliku kasutamise kohta seoses Carlos Ghosni pagemisega Jaapanist," teatas firma avalduses.

Kaks lendu broneeriti kahe erineva kliendi poolt - ühe puhul oli tegemist lennuga Jaapanist Osakast Istanbuli ning teise puhul Istanbulist Beirutisse suunduva lennuga.

"Tundus, et kaks broneeringut polnud teineteisega seotud. Härra Ghosni nimi ei ilmunud mitte ühegi lennu ametlikes dokumentides," teatas firma.

MNG Jeti väitel lennukid neile ei kuulu.

"Pärast seda, kui meediast saadi teada, et broneerimine oli härra Ghosnile ja mitte ametlikult määratud reisijatele, alustas MNG Jet sisejuurdlust ning esitas kuriteokaebuse," lisas firma.

Ettevõte kutsus korraldama süüdlaste üle täiemahulist kohtuprotsessi.

Ghosni vastu on Jaapanis esitatud süüdistused mitmes majanduskuriteos. Kohtuprotsess peaks algama kevadel. Liibanoni kodakondsust omava Ghosni vanemad on Liibanoni päritolu ja ta on veetnud seal suure osa lapsepõlvest.

Ghosnil on ka Prantsusmaa ja Brasiilia kodakondsus.