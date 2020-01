Jaapani võimud murravad pead, kuidas Ghosnil põgeneda õnnestus

Jaapani tõenäoliselt tuntuim süüdistatav viibis Tokyos koduarestis kevadist kohtuistungit ootamas ning ta oli võimude ööpäevaringse valve all. Temalt oli ära võetud ka isikut tõendavad dokumendid ning tema kommunikatsiooni välismaailmaga piirati märkimisväärselt. Samas ei kandnud ta elektroonilise valve jalavõru, vahendavad Mainichi, BBC, Yle, Reuters ja Guardian.

Nissani endist tegevjuhti Ghosni, kes oli enne skandaali puhkemist ka partnerfirmade Renault' tegevjuht ja nõukogu esimees ning Mitsubishi nõukogu esimees, süüdistatakse Jaapanis mitmetes majanduskuritegudes, muuhulgas ettevõtte varade väärkasutamises ja rahapesus.

Brasiilias sündinud Liibanoni kristlaste järeltulija Ghosn ise on enda vastu esitatud süüdistused tagasi lükanud, nimetanud kogu protsessi kallutatuks ning märkinud, et süüdistused said alguse Nissani juhtivtöötajatest, kes olid vastu Nissani ja Renault' suuremale integreerimisele.

Esmaspäeval ilmuski Ghosn ootamatult välja Beirutis, süüdistas Jaapani justiitssüsteemi ebaõigluses ja poliitilises vaenamises ning lubas juba järgmisel nädalal meediale omapoolseid seisukohti tutvustama hakata.

Meedias levinud väidete kohaselt oli Ghosn põgenenud valve all olevast korterist muusikainstrumendi kohvris ja teda aitasid selles filmilikus operatsioonis muusikuteks maskeerunud paramilitaarse üksuse spetsialistid, kes olid saabunud korterisse "kontserti" andma. Seejärel viidi Ghosn kohalikule lennuväljale, kus ta istus eralennukisse ning lendas Türgi kaudu Liibanoni. Mingeid tõendeid nende väidete kohta pole samas esitatud ning Carlos Ghosn ja tema liibanonlannast abikaasa Carole Ghosn pole põgenemise asjaolusid selgitanud.

Ghosnil on nii Prantsusmaa, Brasiilia ja Liibanoni kodakondsus ning väidetavalt on tal endiselt alles üks tema kahest Prantsuse passist.

Igal juhul ollakse ajakirjanduses veendunud, et sellist põgenemist valmistati ette nädalaid või isegi kuid. Ajalehe Wall Street Journal andmetel aitasid Ghosni muuhulgas ka tema jaapanlastest toetajad. Financial Times omakorda kirjutab, et põgenemisoperatsiooni valmistati paralleelselt ette mitmes erinevas riigis.

Liibanoni valitsus on kinnitanud, et Beirutil pole Ghosni põgenemisega midagi pistmist. Liibanoni ja Jaapani vahel pole sõlmitud tagaotsitavate välja andmist puudutavat lepet ning hetkel on seetõttu ebatõenäoline, et Ghosni võiks kevadel Jaapanis kohtu ees näha. Ka Pariis kinnitas neljapäeval, et kui Ghosn peaks Prantsusmaale saabuma, ei anta teda välja, sest Prantsusmaa ei anna kunagi oma kodanikke teistele riikidele välja.

Türgi teatas neljapäeval, et seoses Ghosni väidetava liikumisega Istanbuli kaudu on alustatud juurdlust ning mõned isikud on juba ka kinni peetud.