Aller: kliimamuutused avaldavad põllumajandusele järjest suuremat mõju

"Samas saab põllumajandussektor omalt poolt anda panuse, et kliimamuutusi leevendada ja nendega kohaneda," märkis Aller rääkides kasvuhoonegaaside vähendamisest põllumajanduses.

Eelkõige on seda tema sõnul võimalik teha läbi happeliste muldade neutraliseerimise, sõnnikukäitluse parendamise, taastuva energia kasutamise ja energiasäästu ning täppisväetamise.

"Selleks, et hinnata olukorda põllumajandusettevõtetes ja hinnata erinevate praktikate ja tehnoloogiate mõju kliimamuutustele, tuleb läbi viia auditeid, uuringuid ja pilootprojekte. Kõigi nende väljakutsetega toimetulekuks vajab põllumees ka olulist riigi poolset tuge," ütles Aller.

Riigi eelarvestrateegia aruteludeks valmistab maaeluministeerium ette täpsema kava, milliseid investeeringuid on sektoris selleks vaja.

Ratas: kliimapöördest ei jää puutumata ükski sektor

Peaminister Jüri Ratase (KE) sõnul ei jää kliimapöördest puutumata ükski sektor ning majanduskonkurentsis püsimiseks tuleb targalt tegutseda kohe. "Me peame uuendama oma majandust ja arendama tehnoloogiaid nii, et see tooks kasu kõigile. Põllumajandus peab muutuma keskkonnahoidlikumaks ning rohetehnoloogiad peavad saama meie tuleviku majanduskasvu vundamendiks," sõnas peaminister Ratas.

Ta rõhutas, et juba tänavuse riigi eelarvestrateegia arutelul peab väga tugevalt arvestama kliimapoliitikaga.

Keskkonnaministeerium ning majandus- ja kommunikatsiooniministeerium andsid komisjonile ülevaate rohetehnoloogiate terviklikust arendamisest. Investeeringud sellesse valdkonda aitaksid kaasa keskkonnahoidlike lahenduste arendamisele ja kasutusele võtmisele teaduses ning ettevõtluses.

Keskkonnaministeerium valmistab ette rohetehnoloogia meetmepaketi

Keskkonnaminister Rene Koka (EKRE) sõnul motiveerib rohetehnoloogia arendamine maksimaalselt ära kasutama taastuvaid materjale ja energiaallikaid. "Eestil on eeldusi, et uute lahenduste väljatöötamisega silma paista ka rahvusvahelisel tasemel. Meie tugevus on nutikus ja ülemaailmsed edulood IT valdkonnas, samuti puhas elukeskkond ning keskkonda väärtustavad eestlased. Riigipoolne läbimõeldud rohetehnoloogiate meetmepakett aitab headel ideedel realiseeruda," ütles keskkonnaminister.

Keskkonnaministeerium valmistab koostöös teiste ministeeriumidega selle aasta riigi eelarvestrateegia protsessiks ette tervikliku rohetehnoloogia meetmepaketi ettepaneku.

Kliima- ja energiakomisjoni juhib peaminister ning selle alalised liikmed on keskkonnaminister, majandus- ja taristuminister, rahandusminister, haridus- ja teadusminister, kaitseminister ja välisminister. Oma ettepanekud esitab komisjon valitsuse istungile või kabinetinõupidamisele.

Sel korral osalesid istungil lisaks tavapärasele koosseisule maaeluminister ning väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister.