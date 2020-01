Rene Kokk pooldab tuumajaama teemal rahva arvamuse küsimist

Peaminister Jüri Ratas (KE) ütles hiljuti Vikerraadio saates "Stuudios on peaminister", et kliima- ja energiakomisjonis on arutatud Eestisse tuumajaama ehitamise küsimust ning et keskkonnaminister Rene Kokk on pakkunud välja korraldada sel teemal ka rahvahääletus.

"Tuumajaama näol on tegemist nii suure ja olulise otsusega kogu Eesti jaoks, sestap on väga oluline, et inimesed saaksid selle vastuvõtmises kaasa rääkida," ütles Kokk ERR-ile.

Samas rõhutas ta, et valitsusele sellist ettepanekut ta veel teinud ei ole. "Valitsus pole isegi otsustanud veel selle teemaga edasiminemiseks töögrupi loomist. Kui tuleb otsus, et teemat hakatakse kaardistama, jõutakse ka nende aruteludeni, kuidas liikuda edasi," lausus Kokk.

Kliima- ja energiakomisjon arutab tuumaenergia üle uuesti tõenäoliselt enne märsti lõppu.

Kokk tõi esile, et hetkel puudub Eestis üldse vastav õiguslik raamistik, pädevad asutused ja valdkondlikud eksperdid, et tuumajaama teemaga tegeleda.

"Selle kompetentsi tekitamine ja inimeste koolitamine on võtmetähtsusega enne, kui saame üldse projekteerimisest ja ehitamisest rääkida. Tuumajaama ehitamisel ja käitamisel peab kindlasti olema tagatud ohutus nii jaama käitamisel kui ka ohutu jäätmete käitlemine. Arvestada tuleb sellega, et tuumaenergeetika kasutuselevõtmine vajab vähemalt 10–15 aastat ettevalmistavaid tegevusi ning vähemalt 100 aastat jätkuvaid tegevusi," rääkis Kokk.

"Peame muutma oma energiatootmist oluliselt loodustsäästvamaks"

Rene Koka sõnul on Eesti energiatootmise puhtamaks muutmiseks vaja läbi kaaluda alternatiivsed energia tootmise võimalused.

"Eesti on toetanud Euroopa Liidu eesmärki muutuda kliimaneutraalseks aastaks 2050. Selleks peame me ka oma energiatootmist muutma oluliselt loodustsäästlikumaks," ütles Kokk.

Eesti puhul näeb Kokk kõige suuremat potentsiaali tuuleenergias ja päikeseenergias.

Varustuskindluse küsimuse puhul tuleb aga lahendada olukord talvedel, kui on väga külm ja energiatarve hüppeliselt kasvab või mis saab siis, kui on tuulevabad päevad.

Rene Koka sõnul on varustuskindluse tagamiseks üks võimalustest tuumaenergia, millega kaasneb aga palju küsimusi, millele tuleb vastused leida enne, kui Eesti sinna suunda üldse liikuma saaks hakata.

"Olen seisukohal, et kui tuumaenergeetika peale mõelda, siis peab see kindlasti olema moodsaim võimalik tehnoloogia, mis on ohutum kui hetkel enamikes tuumariikides kasutusel olev tehnoloogia. Samas ei tohi Eesti saada kindlasti selleks riigiks, kus uusi tehnoloogiad alles katsetama hakatakse, vaid me saame kaaluda ainult töökindlat, juba töös olnud ning ohutut tehnoloogiat," lausus Kokk.