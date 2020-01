Hiinas vallandunud haiguspuhangu põhjuseks peetakse uut koroonaviirust

Hiina võimud teatasid möödunud reedel mitmest uuest salapärase kopsupõletiku juhtumist, mis on tekitanud mure mitusada elu nõudnud gripilaadse viiruse SARS (äge respiratoorne sündroom) tagasituleku pärast.

Riiklik telekanal CCTV teatas neljapäeval, et asjatundjad on esialgsete uurimistulemuste põhjal tuvastanud, et haiguspuhangu taga on uut tüüpi koroonaviirus.

"Kokku saadi laboratooriumis 15 positiivset tulemust uut tüüpi koroonaviiruse kohta," edastas CCTV.

Maailma Tervishoiuorganisatsioon (WHO) tegi kolmapäeval avalduse, milles teatas, et haiguspuhanguga seoses ei saa välistada uut koroonaviirust.

SARS surmas 2003. aastal Mandri-Hiinas 349 inimest ja Hongkongis veel 299. Üle maailma haigestus raskelt veel rohkem kui 8000 inimest.

WHO kuulutas Hiina sarsivabaks 2004. aasta mais.