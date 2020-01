Tais diagnoositi ühel hiinlannal viirus, mille on väidetavalt põhjustanud uut tüüpi koroonaviirus. Tegemist on esimese niisuguse juhtumiga väljaspool Hiinat.

Hiina ametnik rääkis Xinhuale, et reisija saabus 8. jaanuaril Hiina idaosast Wuhani linnast Bangkokki, kus ta viidi haiglasse ja pandi karantiini. Ükski teine reisija pole haigusesse nakatunud, vahendas BBC.

Ametniku sõnul on hiinlanna aga nüüd valmis Wuhani naasma. Haiguspuhang sai detsembris alguse just Wuhanist.

Kopsupõletikku meenutava haiguse tõttu on Hiinas üks inimene surnud, kokku on sarnane haigus diagnoositud rohkem kui 40 inimesel.

Maailma terviseorganisatsioon (WHO) teatas teisipäeval esimest korda, et viirus on levinud inimeselt inimesele. Paljud varasemad viiruse juhtumid on seostatud Wuhanis asuva kalaturuga.

Koroonaviirused võivad põhjustada haiguseid alates tavalistest külmetusviirustest kuni SARS-ini. Viimase tagajärjel surid aastatel 2002 kuni 2003 sajad inimesed.