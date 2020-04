Wuhani koroonalabori töö tekitas USA diplomaatides juba 2018. aastal küsimusi

USA diplomaatide läkitud memod on Washingtonis andnud põhjust aruteludeks, kas nüüdseks kogu maailma haaranud ja majanduse peaaegu seisanud viirus võis alguse saada Wuhani laborist, milles uuriti just nimelt nahkhiirtel esinevaid koroonaviirusi, kirjutab Wahington Post. COVID-19 peetakse nahkhiirtelt pärit viiruseks.

Lehe andmeil astus USA saatkond Pekingis 2018. aasta esimestel kuudel tavatu sammu ja saatis oma tervishoiu, keskkonna ja teadusteemadega tegelevad diplomaadid korduvalt Wuhani viroloogiainstituudi (WIV) laboratooriumiga tutvuma. WIV labor oli esimese Hiina laborina saanud 2015. aastal kõrgeima rahvusvahelise biouuringute turvasertifikaadi (BSL-4).

Ehkki labor oli oma kodulehel avaldanud teated USA diplomaatide visiitidest sinna, olid need eelmisel nädalal maha võetud, märkis leht.

Külaskäikudel nähtu pani USA ametnikud niivõrd muretsema, et nad saatsid Washingtoni kaks sellekohast märgukirja. Nendes juhtisid diplomaadid tähelepanu WIV labori nõrgale juhtimisele ning turvameetmetele ning soovitasid sellele rohkem abi anda.

Esimeses memos, mida nägi ka Washington Post, hoiatati ka selle eest, et laboris tehtav uurimistöö nahkhiirtel esinevate koroonaviirustega, mis võivad üle kanduda inimestele, võib vallandada SARS-iga sarnaneva pandeemia.

"Vestlustes laboris töötavate teadlastega tunnistasid nad, et seal napib piisavate oskustega tehnikuid ja uurijaid, et nii suure nakkusohuga laborit turvaliselt töös hoida," seisab 2018. aasta 19. jaanuari kuupäevaga memos.

Hiina teadlased sai abi USA Texase ülikooli Galvestoni laboratooriumilt ja teistelt Ühendriikide teadusorganisatsioonidelt, kuid Hiina oli küsinud ka täiendavat abi. Seda toetasid ka USA diplomaadid, kes rõhutasid oma memos, et nahkhiirtel esinevate koroonaviiruste uurimine on tähtis, aga samas ohtlik.

Ühendriikide diplomaadid märkisid oma ülevaates, et kohtusid ühe uurimisrühma juhi Shi Zhengliga, kes oli aastaid tegelenud nahkhiirtel levinud koroonaviiruste uurimisega. Shi oli äsja, 2017. aasta lõpus avaldanud töö, milles näitas, et tema rühma liikmete Yunnani provintsis asuvatest koobastest leitud nahkhiired peaksid olema samad, kellelt lähtus 2003. aastal peamiselt Aasias möllanud SARS-i koroonaviirus.

"Kõige tähtsam, et teadlased näitasid, et erinevad SARS-iga sarnased viirused suhestuvad inimestel esinevate ACE-2 retseptoritega. See avastus toetab tugevalt seisukohta, et nahkhiirtel esinevad koroonaviirused võivad üle kanduda inimestele ning tekitada SARS-i laadseid haigusi. Rahvatervise seisukohalt teeb see SARS-i laadsete koroonaviiruste jälgimise ja uurimise nahkhiirtelt inimestele üle kandumise mõttes kriitiliselt tähtsaks tulevaste koroonaviiruste vallandumise prognoosimisel ja ärahoidmisel," kirjutasid USA diplomaadid oma memos.

Wuhani labori uurimistöö tegeles väidetavalt just sellega, et selliseid pandeemiaid ära hoida. Kuid juba 2015. aastal küsisid mõned teadlased, kas Shi uurimisrühm ei võta mitte liiga suuri ja ebavajalikke riske.

USA valitsus oli 2014. aastal lõpetanud kõigi selliste uurimisrühmade rahastamise, mis tegelesid viiruste nakkavuse või surmavuse suurendamisega.

Nagu paljud märgivad, ei ole tõendeid sellest, et praegu maailma räsiv viirus oleks inimeste tehtud, küll aga nõustub suurem osa teadlasi, et see on pärit loomadelt.

See ei ole siiski sama, kui öelda, et et see ei ole pärit laboratooriumist, mis on aastaid tegelenud koroonaviiruste testimisega loomadel, ütles USA California Berkeley ülikooli teadlane Xiao Qiang lehele. "Memod räägivad meile, et selle labori uurimistööde võimaliku terviseohu suhtes oli muresid pikka aega," ütles ta.