Hiina teatas veel 17 koroonaviirusesse haigestumisest

Hiina teatas pühapäeval veel 17 uude SARS-i sarnasesse koroonaviirusesse haigestunust, kellest kolme seisund on raske. Teadlaste hinnangul võib Hiinas kaks inimelu nõudnud salapärasesse viirusesse nakatunud inimesi olla sadades rohkem kui ametlikult teatatud.

Uus koroonaviiruse tüvi on põhjustanud hirmu seose tõttu raskekujulise akuutse respiratoorsündroomiga (SARS), millesse suri aastatel 2002-2003 Hiinas ja Hongkongis ligi 650 inimest.

Võimude teatel on kõik uued haigestumised riigi keskosas Wuhanis, nakatunud on vanuses 30-79.

Praeguses on Wuhanis viirusse nakatunud 62 inimest, kellest kaheksa on raskes seisundis, 19 paranenud ja ülejäänud isolatsioonis. Seni on viirusse surnud kaks inimest.

Teadlased: nakatunuid võib olla ligi 2000

Londoni Imperial College´i nakkushaiguste keskuse teadlased hoiatasid reedel avaldatud artiklis, et nakatunute tegelik arv Wuhanis võib läheneda 2000-le ehk see on oluliselt suurem kui ametlikult teatatud ning osa juhtudest ei ole seotud kalaturuga, mida seni peeti puhangu koldeks.

Keskuse teadlased, kes nõustavad teiste seas ka Maailma Terviseorganisatsiooni, märgivad, et nende hinnangul oli Wuhanis 12. jaanuari seisuga nakkusjuhte 1723.

Teadlased võtsid arvesse seni väljaspool Hiinat registreeritud juhtumid – kaks Tais ja üks Jaapanis –, et Wuhani lennuvälja rahvusvaheliste lendude andmetele tuginedes järeldada, kui palju oli tõenäoliselt nakatunuid linnas.

"Wuhanis tähendab kolme juhtumi eksportimine teistesse riikidesse, et seal peab olema seni teatatust palju rohkem haigusjuhte," ütles üks artikli autoreid Neil Ferguson BBC-le. "Ma olen oluliselt rohkem mures kui nädala eest," sõnas ta, lisades, et häirekella lüüa on siiski liiga vara.

"Inimesed peaksid arvestama märkimisväärse inimeselt inimesele kandumise võimalusega tõsisemalt kui seni," tõdes ta.

Teadaolevalt on ohtliku SARS-viiruse patogeeniga samasse perekonda kuuluva viiruse tõttu seni surnud kaks inimest.

Seni ei ole kinnitust leidnud nakkuse levimine inimeselt inimesele, kuid Wuhani tervisekomisjon on hoiatanud, et seda ei saa välistada.

AFP - Baltic News Service