"Euroopa Liit on kinnitanud, et see on neil top-5 projekt. Kui me omalt poolt kõik teeme, et graafikusse tagasi jõuda, siis pole põhjust arvata, et rahastamine väheneb või Euroopa Liit pole nõus seda rahastama," rääkis Aas Kuku raadio saates "Nädala tegija".

Aas märkis, et kuivõrd tegu on raudteega, ei tasu euroliidu toetuses kahelda, sest Euroopa Liidu kliimaeesmärkides on raudtee üks transpordiiike, mis aitab võetud kohustusi täita. "Maanteetranspordis liigutakse pigem piirangute suunas ja ainus alternatiiv maanteele on raudtee. Kui me seatud oma eesmärgid täidame, saame ka järgmise perioodi rahastuse," kinnitas Aas.

Osa toetusraha on euroliit juba eraldanud ning selle kaotamise vältimiseks tuleb Aasa sõnul kõvasti pingutada, et graafikusse tagasi jõuda.

Eesti, Läti ja Leedu viisid läbi ühisauditi, milles jõudsid järeldusele, et Rail Balticu projekti juhtimisel esineb projekti juhtimises ebaefektiivsust, mis võib viia selleni, et ületatakse eelarvet ja ajakava.

Aasa sõnul ollakse graafikust maas, sest kõik on arvatust rohkem aega võtnud ning projekti juhtimisskeem on kolme riigi osaluse tõttu "ääretult keeruline".

Kui palju kallimaks võib kiire raudtee rajamine minna, ei tahtnud Aas spekuleerida, vaid soovitas ära oodata Rail Balticu põhiprojekti valmimise.

"Hinnangu saab anda siis, kui põhiprojekt on valmis. Enne seda on kõik spekulatsioon, millega pole mõtet kaasa minna," ütles ta.