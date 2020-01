Nii loodusturism kui ka metsatööstus on mõlemad tähtsad, kuid nende vastandamine riigiametniku poolt on enam kui kohatu, leiab Mart Erik.

Käesolevat repliiki ajendas mind kirjutama EAS-i juhi Peeter Raudsepa äsjane sõnavõtt Äripäevas selle kohta, et intensiivne metsaraie ohustavat Eesti turismi.

Viibisin eelmisel aastal ametiasjus Šotimaal ja loomulikult põikasin läbi ühest maailma kuulsaimast vaatamisväärsusest Loch Nessi külastuskeskusest ning järve kaldal asuvast Urquart´ kindlusest, olles üks möödunud aasta ligi poolest miljonist külastajast.

Kindluses üllatas mind vaade üle järve asuvale värskele hiiglaslikule lageraielangile. Tunnistan, et olin tõesti pisut jahmunud, sest meil on ju iga tee-äärnegi raielank peaaegu kuritegu ja katastroof.

Hiljem pooletunnise kaatrisõidu ajal jälgisime kajaloodi suurel ekraanil järve põhja ja ootasime hirmsa eluka Nessi ilmumist ekraanile. Kahjuks jäi meil ta nägemata. Küsisin vahepeal giid-kaatrijuhilt, et mida ta sellest lageraie langist arvab. Vastus oli lühike ja selge - seal kasvatab Forestry Commission (nende RMK) sitka kuuske ja see on väga kiirekasvuline puu, mis küpseks sai - It was a mature stand. Seepärast ta ära raiutigi.

Vot sulle sähh... Ja meie turismiettevõtlust, mis baseerub peamiselt Tallinna kruiisiturismile ning mõne suurema linna hotelli- ja spaamajandusele, ohustab metsatööstus, mis on maapiirkondade suurimaid ja paremaid tööandjaid!

Kui midagi ikka suhteliselt väikest Eesti loodusturismi arengut üldse ohustab, siis on need meie metsade mürgised puugid ja nende poolt levitatav ravimatu borrelioos ning puukentsefaliit, mida ma kardan, et meie metsiku looduse reklaamprospektides kirjas ei ole. Kui ikka kusagil kaugelmaal juba kodus olles avastatakse prao vahelt täissöönud puuk ja veel haigeks ka jäädakse, siis see pettumus võib üheainsa säutsuga esile kutsuda tõelise ülemaailmse "estlisteeria".

Pole kahtlustki, et nii loodusturism kui ka metsatööstus, mis põhineb metsade raiest saadaval toorainel, on mõlemad tähtsad, kuid selline vastandamine riigiametniku poolt on enam kui kohatu. Liiati veel, et kaalukausil on väga erineva raskusastmega majandusharud.

Ja muuseas, tahan ma küsida – on meil üldse uuringuid selle kohta, milline on loodusturismi seis Eestis üldse? Loomulikult peaksid olema avalikud ka numbrid selle kohta, kui palju ja keda on konkreetselt loodusturismi arendamise osas EAS-i poolt toetatud.

Äkki soosiks loodusturismi ka sedakaudu, et mõtleks, kuidas maaomanikele turismitoetust pakkuda, mitte aga neid läbimõtlematult vaenates.