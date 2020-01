Iraani võimud pidasid lühiajaliselt kinni Briti suursaadiku

"Meie suursaadiku alusetu või selgitamata vahistamine Teheranis on rahvusvahelise õiguse jäme rikkumine," ütles Raab avalduses pärast Rob Macaire´i kinnipidamist.

Briti välisminister hoiatas, et Iraanil on praegu käes "teelahkme moment", ja riik peab valima, kas marsib edasi paariariigi staatuse poole või astub samme pingete de-eskaleerimiseks ja diplomaatilise edasiliikumistee leidmiseks.

Macaire vahistati Teheranis Ukraina reisilennuki eksikombel allatulistamise pärast vihaste meeleavaldajate "ässitamise" eest, edastas väljaanne Daily Mail. Ta vabastati umbes tund aega hiljem, lisas leht.

Iraani konservatiividele lähedal seisva uudisteagentuuri Tasnim teatel provotseeris Briti suursaadik üliõpilasi radikaalsetele tegudele.

Tasnimi teatel kutsuvad Iraani ametnikud Briti diplomaadi pühapäeval uuesti välja.

USA kutsus Iraani Briti suursaadiku vahistamise eest vabandama.

"See rikub Viini konventsiooni, mille rikkumise koha pealt on režiimil ette näidata kurikuulsad saavutused. Kutsume režiimi Ühendkuningriigi ees tema õiguste rikkumise eest ametlikult vabandama ja austama kõigi diplomaatide õigusi," ütles välisministeeriumi pressiesindaja Morgan Ortagus Twitteris.

Laupäeval puhkesid Teheranis meeleavaldused pärast seda, kui Iraan võttis omaks Ukraina reisilennuki tahtmatu allatulistamise, mille tagajärjel sai surma 176 inimest, kellest paljud olid tudengid.

AFP korrespondentide sõnul kogunesid sajad tudengid laupäeva õhtul Iraani pealinnas Amir Kabiri ülikooli juurde, et mälestada kolmapäeva hommikul aset leidnud lennukatastroofi ohvreid.

Mälestusüritus kasvas hiljem üle vihaseks meeleavalduseks Iraani režiimi vastu.

Üliõpilased hüüdsid loosungeid, mõistes hukka valetajad, ja nõudsid lennuki allatulistamise ja selle algse kinnimätsimise eest vastutavate isikute tagasiastumist ja kohtu alla andmist.

Trump hoiatas Iraani meeleavaldajate mahasurumise ja tapmise eest

USA president Donald Trump hoiatas laupäeval Iraani meeleavalduste mahasurumise eest, mis puhkesid pärast seda, kui riik võttis omaks reisilennuki tahtmatu allatulistamise.

"Iraani valitsus peab lubama inimõigusorganisatsioonidel jälgida ja teatada fakte kohapealt iraani rahva käimasolevate meeleavalduste kohta," kirjutas Trump Twitteris.

"Ei saa olla järjekordset veresauna rahumeelsete protestijate kallal ega ka internetisulgu. Maailm jälgib," lausus Trump viitega novembris Iraanis kütusehinna tõusu vastu puhkenud meeleavaldustele, mille režiim veriselt maha surus.

Eelnevalt oli Trump edastanud Twitteris iraani rahvale sõnumi. "Olen seisnud teiega alates oma presidendiaja algusest ja minu valitsus jätkab teie kõrval seismist," kirjutas Ühendriikide riigipea.

"Me jälgime teie meeleavaldusi tähelepanelikult ja teie vaprus annab meile inspiratsiooni," lisas ta.

Ühendriikide ränkade sanktsioonide all kannatavas Iraanis puhkesid 15. novembril meeleavaldused seoses kütusehindade järsu tõusuga. Inimõigusorganisatsiooni Amnesty International andmeil sai meeleavalduste mahasurumise käigus surma vähemalt 304 inimest.

Iraani võimud on võtnud omaks vaid mõne meeleavaldaja surma, kuid on tunnistanud, et vahistati üle 7000 inimese.

USA hinnangul võis protestide käigus surma saada üle 1000 iraanlase.