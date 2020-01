Saksa minister kinnitas USA ähvardust autoekspordi tolle tõsta

"See avaldus või ähvardus, kui soovite, eksisteerib," ütles Londonis visiidil viibiv minister Annegret Kramp-Karrenbauer ajalehe Washington Post teadet kommenteerides.

Ajaleht Washington Post kirjutas varem, et Trumpi administratsioon on mitteametlikult hoiatanud Ühendkuningriiki, Prantsusmaad ja Saksamaad 25-protsendilise tollimaksuga autodele, kui need riigid Iraani-poolse tuumaleppe rikkumise suhtes samme ei astu.

Ähvardus edastati vaid päevad enne seda, kui need kolm riiki otsustasid rakendada 2015. aasta Iraani tuumaleppes sätestatud vaidluste lahendamise mehhanismi. USA teatas samal päeval, et toetab Londoni, Pariisi ja Berliini sammu.

Ühe Washington Posti allika sõnul nägid USA-poolses surves väljapressimist. Teine allikas aga märkis, et kolm riiki olid juba enne Washingtoni ähvardust lepet rikkunud Iraani suhtes karistavaid samme astumas ning seega ei mänginud Washingtoni surve tegelikult otsustavat rolli.

President Trump on välispoliitikas korduvalt kasutanud tollimaksude kehtestamist või nendega ähvardamist kaubandusläbirääkimiste osana, kuid aja jooksul on tema administratsioon käitunud sellisel viisil üha rohkem ka liitlaste või muidu sõbralike riikide suhtes.