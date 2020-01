"Mina ei oleks sellist otsustust teinud," ütles Parmas vastuseks ERR-i küsimusele, kas riigireetur Herman Simm vääris ennetähtaegset vabastamist, mida ka prokurör toetas.

"Jah, pragmaatiliselt kaaludes võib isegi küsida, et mida me saime, kui panime Herman Simmi 12 aastaks ja kuueks kuuks vangi, sest piisab ju süüdi mõistmisest, avalikust häbistamisest, inimene on niigi kõigi silmis paaria. Aga tegemist on raske kuriteoga, millel oli potentsiaalselt suur oht meie iseseisvusele ja rahvana kestmisele. Raske karistus vastusena on siin igati omal kohal. Ja minu arvates teatud olukordades, väljapaistvalt kurjade ja halbade tegude puhul võiks näidata omapoolset selgroogu, et – kellast kellani [kantakse karistust]."

Kommenteerides võõraviha-kallaletungist valetanud Mary Krossi kriminaalasja oportuniteediga lõpetamist, ütles Parmas, et sellega läks nagu läks.

"Sotsiaalne närv inimesele, kes töötab niisuguses sfääris, on väga oluline. Kui prokurör või kohtunik ei tunneta ühiskonda, ei saa aru, mis on ühiskonnale tegelik probleem ja ei viitsi uurida, mis on probleemi alged, näiteks toimepandud kuriteo põhjused, siis on midagi korrast ära."

Hinnates suusatreener Mati Alaveri nn dopingutoimiku ajakirjanikele kinniseks kuulutamist kohtuniku poolt, ütles Parmas, et tema ei oleks ka sellist otsust teinud.

"Minul on raske näha põhjendusi, miks ei tohiks selle kriminaalasja toimikuga tutvuda. Pigem arvan, et võimalikult paljudel juhtudel ja võimalikult suures osas peaks olema avalikkusel ligipääs kohtumõistmisele ja kohtumõistmise tulemusele."

Toomas Sildami pikka intervjuud Andres Parmasega saab lugeda ERR-i portaalist teisipäeva hommikul.