Riigikohus Alaveri kaasusest: seadus ei välista juurdepääsu kinnise istungi materjalidele

Riigikohus jättis rahuldamata Ekspress Meedia kaebuse Tallinna ringkonnakohtu otsuse peale seoses endise suusatreeneri Mati Alaveri kohtuasja kinniseks kuulutamisega. Riigikohtu kriminaalkolleegium leidis, et pärast kriminaalmenetluse lõppu saab taotleda juurdepääsu kriminaalasja kohtutoimikule ka juhul, kui kriminaalasja arutati kinnisel kohtuistungil.

Kriminaalasjas, milles Mati Alaver mõisteti süüdi dopingukuriteos, vaidlustas Ekspress Meedia pärast kohtuotsuse jõustumist Harju maakohtu otsustuse arutada seda kriminaalasja kinnisel kohtuistungil.

Kaebaja esindaja (Oliver Nääs) hinnangul rikkus kohtu selline samm ajakirjandusvabadust, sest just kohtuistungi kinniseks kuulutamisele viidates keeldus maakohus ka pärast kriminaalmenetluse lõppu kohtutoimikut ajakirjanikule tutvustamast.

Riigikohus leidis sarnaselt ringkonnakohtule, et ajakirjandusväljaandjal ei olnud õigust kohtuistungi kinniseks kuulutamise peale kaevata, sest selline otsustus ei piiranud tema õigust kohtutoimikuga tutvuda.

Kriminaalkolleegium selgitas, et pärast kriminaalmenetluse lõppu esitatud taotlust kohtutoimikuga tutvumiseks tuleb kohtul hinnata sisuliselt, olenemata sellest, kas kohtuistung oli kinnine või mitte. Kohus peab kontrollima, kas toimikuga tutvumise taotluse lahendamise ajal on alus keelduda toimikut tervikuna või osaliselt tutvustamast. Õiguslik alus kriminaal- või kohtutoimikuga tutvumiseks võib tuleneda eeskätt isikuandmete kaitse seadusest, avaliku teabe seadusest või arhiiviseadusest. Vajadusel peab kohus kaaluma, kas tutvumistaotluse esitaja õigustatud huvi toimikuga tutvumise vastu kaalub üles need õigused ja huvid, mis räägivad toimikule juurdepääsu võimaldamisele vastu.

Kui maakohus keeldub kriminaalasja kohtutoimiku tutvustamisest, on seda võimalik vaidlustada halduskohtus.

Sarnaselt riigikohtu halduskolleegiumi mitmes varsemas lahendis märgitule, juhtis ka kriminaalkolleegium seadusandja tähelepanu sellele, et kriminaalasja toimikuga tutvumise kord võiks olla selgem.

Teine vaidlus on alles pooleli

Harju maakohtu keeldumine ajakirjandusväljaandele juurdepääsu võimaldamisest sama kriminaalasja toimikule on vaidluse all ka haldusasjas 3-19-2317, milles esitas kaebuse Eesti Rahvusringhääling. Kuid erinevalt Ekspress Meediast, kes vaidlustas otsuse arutada asja kinnisel kohtuistungil, mitte toimikuga tutvumisest keeldumist, vaidlustas ERR just viimase. Ja see vaidlus alles kestab.

Selle valguses on lisaks riigikohtu enda otsusele huvitav riigikohtu otsuse juures olev prokuratuuri seisukoht: "Prokuratuur leiab, et Harju maakohtu põhjendused toimiku materjalide avalikustamata jätmise kohta ei pruugi olla põhjendatud."

Aga ka riigikohtu enda seisukoht, et Ekspress Meedia kaebust puudutanud vaidluses "kolleegium ei otsusta praegu, kas Harju maakohtu 21. oktoobri 2019. aasta määrus on õigusvastane, ega hinda, kas juurdepääsu käesoleva kriminaalasja kohtutoimikule on piiratud põhjendatult".

Riigikohtu lahendiga on võimalik lähemalt tutvuda siin.

Kaasuse taust

Harju maakohus mõistis mullu novembri keskel kinniste uste taga Mati Alaveri dopingu tarvitamisele kallutamises süüdi. Riigiprokuratuuriga sõlmitud karistusleppe kohaselt karistati Alaveri aastase tingimisi vangistusega poolteiseaastase katseajaga. 65-aastane Alaver end ise süüdi ei tunnistanud. Kohtu otsust ta edasi ei kaevanud.

Harju maakohus ei andnud ajakirjanikele võimalust tutvuda dopingu tarvitamisele kallutamises süüdi mõistetud suusatreener Mati Alaveri kriminaalasja toimikuga, põhjendusega, et seal on tunnistajate delikaatseid terviseandmed ja Austrias on uurimine pooleli.

Alaveri toimiku kinniseks kuulutamist on vaidlustanud mitu meediaväljaannet, kuid kasutasid selleks erinevaid juriidilisi taktikaid. Ühed leidsid, et kuna kriminaalmenetlus on läbi, saab Alaveri toimikuga tutvumist vaidlustada ainult halduskohtus, mida tegi ERR-i ajakirjanik Taavi Eilat.

Teine osa juriste on seisukohal, et Alaveri toimikuga on võimalik tutvuda kriminaalmenetluse kaudu. Ekspress Meediat esindav advokaat Oliver Nääs esitas kohtule vastava määruskaebuse. Nääs taotles Alaveri kriminaal­asja uut arutamist menetluse kinniseks kuulutamise osas.