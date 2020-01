New York Times kirjutas, et tegemist oli Venemaa päritolu häkkeritega. Väljaande kinnitusel põhineb informatsioon julgeolekuallikatel.

USA kongressis jätkuva tagandamismenetluse keskmes on kahtlustus, et Trump survestas Ukrainat otsima kompromiteerivat materjali oma demokraadist poliitilise rivaali kohta, hoides endale meelepärase tulemuse saavutamiseks kinni miljonite dollarite väärtuses Kiievile mõeldud julgeolekuabi. Ukraina gaasifirma juhatuses oli Trumpi pearivaaliks oleva demokraadi Joe Bideni poeg Hunter Biden.

Esialgu pole teada, mida häkkerid otsisid. Trumpi suhtes kriitilise ajalehe hinnangul viitab ajahetk ja otsingute ulatus, et tõenäoliselt otsiti valgustkartvat informatsiooni Bideni kohta.

Info väidetavast häkkimisest sai avalikuks samal nädalal kui Trumpi vastu algatatud tagandamismenetlus jõuab senatisse.

Väljaanne Axios nendib, et Burisma vastu tehtud küberrünnak on nö kahe teraga mõõk. Bideni kampaania jaoks tähendab see seda, et võimalik lekitamine või desinformatsioon võib aset leida igal ajal koos sellega kaasneva meediakäraga. Trumpi kampaania puhul tähendab olukord aga seda, et igal sellisel Bideni-vastasel lekkel või paljastusel on juba ette Venemaaga seostatav märk küljes.

New Yorgi endine linnapea Giuliani on käinud Ukrainas, et koguda infot ja veenda sealseid võime uurima endise asepresidendi Bideni ja tema poja tegevust Ukrainas. Giuliani on püüdnud näidata, et Bidenid olid Ukrainas seotud korruptsiooniga.

Hunter Biden, kes töötas Ukraina gaasifirma juhatuses, eitab enda seotust igasuguste rikkumistega välismaal. Tema sõnul on Trumpi valitsus levitanud tema töö kohta Ukraina gaasifirma Burisma juhatuses naeruväärset vandenõuteooriat.

Trump on korrutanud pärast skandaali puhkemist korduvalt tõendeid esitamata, et Hunter Biden on korrumpeerunud ja et Joe Biden takistas asepresidendina Ukrainas korruptsioonijuurdlust oma poja äripartneri, ühe Ukraina ärimagnaadi suhtes.

Küberturbefirma: tegu oli Vene häkkeritega, kes tegutsesid omal ajal Clintoni kampaania vastu

Venelased käivitasid novembri algul andmepüügi kampaania, mille eesmärk oli varastada Burisma töötajate kasutajanimesid ja paroole, teatas teisipäeval Area 1 Security, Silicon Valley firma, mille tegevusala on elektronkirjade turvalisus.

Area 1 kaheksaleheküljelisest raportist ei selgunud, mida häkkerid otsisid või mis andmed neil õnnestus kätte saada. Operatsiooni ajastus ja otsingute ulatus osutab aga, et venelased võisid otsida Bideneid kahjustavat materjali.

Area 1 tegevjuht Oren Falkowitz on endine USA riikliku julgeolekuameti (NSA) töötaja. Tema ettevõtte klientide seas on valitavatesse riigiametitesse kandideerijaid.

Reedeses usutluses Associated Pressile ütles ta, et USA presidendiametisse ning esindajatekotta ja senatisse kandideerijaile on viimastel kuudel kõigile saadetud tuhatkond õngitsuskirja.

Falkowitz ei avaldanud nende kandidaatide nimesid.

Vene häkkerid, kes Area 1 andmeil olid seotud Burisma töötajate andmete vargusega, olid samad, keda süüdistati Demokraatide Rahvuskomitee (DNC) ja Hillary Clintoni kampaaniajuhi e-mailidesse häkkimises 2016. aasta presidendikampaania ajal.