Biden ei vastanud ajakirjanikule oma poja tegemiste kohta Ukrainas

Ajakirjanik Bo Erickson esitas küsimuse reede õhtul Bidenile, kui viimane oli lahkumas Michiganis peetud kampaaniaürituselt, vahendas Daily Mail.

"Härra Biden, kuidas te vastate New York Posti artiklile teie poja kohta?" küsis Erickson.

"Ma teadsin, et sa seda küsid," vastas Biden pahaselt. "Mul ei ole vastust. See on järjekordne laimukampaania, täpselt sinu moodi. Need on küsimused, mida sa alati küsid," ütles ta.

Neljapäeva õhtul tekitas poleemikat ABC Newsi saatejuht, endine demokraatide nõunik George Stephanopoulos, kes keeldus küsimast Bidenilt tema poja e-kirjade kohta.

Bideni kampaaniameeskond on varem vastanud Posti artiklile, öeldes, et Joe Biden viis läbi USA Ukraina-poliitikat ning ei ole teinud midagi valesti.

New York Post kirjutas, et oli saanud Bideni poja Hunteri kunagise arvuti, milles sisalduv info sidus endise asepresidendi oma poja äritegevusega Ukrainas. Joe Biden on korduvalt eitanud sellise seotuse olemasolu.

Lehe väitel jättis Hunter Biden arvuti 2019. aasta aprillis ühte Delaware'i arvutiparandustöökotta.

Töökoja omanik ütles ajalehele, et pärast seda, kui arvuti tundus olema unustatud, kopeeris ta kõvaketta ja andis arvuti föderaalvõimudele uurimiseks.

Omanik edastas kõvaketta koopia president Donald Trumpi ihuadvokaadile Rudy Giulianile, kes andis selle ajalehele vaid mõni nädal enne 3. novembri valimisi.

Bideni kampaaniameeskond ei eitanud sellise arvuti olemasolu ega selles sisaldunud e-kirjade ehtsust.

Daily Mail kirjutas, et kõvakettalt leitud e-kirjadest selgus, et Biden viis omavahel kokku oma isa ja Ukraina energeetikafirma Bursima. Lisaks tekitas noorema Bideni äritegevus Ukrainas korruptsioonikahtlusi, vahendas väljaanne.

New York Posti artiklist selgub, et Biden suhtles ka Hiina energeetikafirma CEFC China Energy Co-ga, sest see on "tema ja ta pere jaoks huvipakkuv".

Lisaks leidusid arvuti kõvakettal ka pildid poolpaljast Hunter Bidenist suitsetamas kanepit ja kokaiini.

FBI uurib väidetavalt, kas Hunter Bideni e-mailid on osa välisriigi mõjuoperatsioonist.

E-kirjad tulid päevavalgele ajal, mil USA ametnikud on hoiatanud, et Venemaa, kes väidetavalt häkkis 2016. aasta presidendivalimiste eel demokraatide e-kirju ning käivitas Trumpi toetamiseks sotsiaalmeediakampaania, sekkub ka selle aasta valimistesse.

The Washington Post kirjutas neljapäeval, et luureagentuurid hoiatasid eelmisel aastal Valget Maja, et Giuliani on Vene mõjuoperatsiooni sihtmärk. Agentuuride hinnang tugineb infole, mille järgi on Giuliani olnud ühenduses Vene luurega seotud inimestega.

Washington Posti andmetel hoiatas julgeolekunõunik Robert O'Brien president Donald Trumpi, et Venemaa võib olla Giuliani Ukrainast toodud informatsiooni mõjutanud, kuid Trump eiras seda hoiatust.

Enamiku suuremate arvamusküsitluste järgi on Biden valimiste eel populaarsem nii üleriigiliselt kui ka tähtsamates kaalukeeleosariikides.