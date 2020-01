Ukraina palub FBI-lt abi gaasifirma häkkimise uurimisel

USA-s Californias tegutsev ettevõte Area 1 teatas esmaspäeval, et tuvastas Burisma süsteemidesse häkkimise ning seostab sellega Venemaa sõjaväeluuret GRU, vahendas Reuters.

Area 1 andmetel käivitasid venelased novembri algul andmepüügi kampaania, mille eesmärk oli varastada Burisma töötajate kasutajanimesid ja paroole.

"On märgitud, et häkkimine toimus tõenäoliselt koostöös Vene eriteenistusega," ütles Ukraina siseministeeriumi ametnik Artem Minjailo.

Ta lisas, et Ukraina palus FBI-lt ja Area 1-lt juhtunu uurimisel abi.

Burisma on seotud USA kongressis jätkuva tagandamismenetlusega, mille keskmes on kahtlustus, et president Donald Trump survestas Ukrainat otsima kompromiteerivat materjali oma demokraadist poliitilise rivaali Joe Bideni kohta, hoides selleks kinni miljonite dollarite väärtuses Kiievile mõeldud julgeolekuabi. Joe Bideni poeg Hunter Biden oli Ukraina gaasifirma juhatuses. Siiani pole tõendeid selle kohta, et Biden oleks Burismas midagi valesti teinud.