"Seoses kahtlustega riiki ohustavate tõsiste rünnakute kavandamises korraldatakse läbiotsimisi Berliinis, Brandenburgis Nordrhein-Westfalenis ja Tüüringis," kirjutas Berliini peaprokuröri kantselei Twitteris.

Uurimine puudutab tšetšeeni päritolu islamiste, täpsustati hiljem.

Kahtlusaluseid, vanuses 23–28 aastat, kahtlustatakse võimalike rünnakupaikade otsimises ja vaatamas käimises, teatas Berliini politsei.

Politsei tähelepanu pälvisid rutiinse politseikontrolli käigus ühe kahtlusaluse mobiilist leitud pildid.

Ajakirja Der Spiegel andmeil võis isikute sihikul olla Berliinis asuv sünagoog, sest võimud leidsid hoonest videomaterjali. Kahtlusalused võisid uurimas käia ka mitut ostukeskust, lisas ajakiri.

Haarangutes osales umbes 180 politseinikku, kes konfiskeerisid sularaha, kõvakettaid ja nuge.

Politsei keeldus Der Spiegeli kajastatud võimalikke sihtmärke kinnitamast.

Ametkond siiski lisas: "Praegusest infost lähtudes polnud veel ühtegi konkreetset rünnakuohtu."

Saksa võimud on islamistide ähvarduste tõttu kõrgendatud valmisolekus. Viimastel aastatel on seda Euroopa rahvarohkeimat riiki tabanud mitu rünnakut.

Ohvriterohkeim neist pandi toime 2016. aasta detsembris Berliini jõuluturul, kus hukkus 12 inimest.

Tuneesia päritolu asüülitaotleja Anis Amri röövis siis esmalt veoki ja mõrvas selle poolakast juhi ning rammis seejärel veokiga rahvahulka, tappes veel 11 inimest.

Põgenema pääsenud Amri tappis neli päeva hiljem Milanos Itaalia politsei.

Sestsaadik on Saksa võimud ära hoidnud üheksa arvatavalt islamistlikel motiividel kavandatud rünnakut.

Viimati vahistas politsei 2019. aasta novembris riigi lääneosas Offenbachi linnas kolm meest, kes plaanisid pommiplahvatust äärmusrühmituse Islamiriik nimel.

Samal kuul võttis politsei Berliinis kinni süürlase, kes oli omandanud lõhkekeha võtmekomponendid ja arutas internetis pommivalmistamist teiste arvatavate islamistidega.

Saksa julgeolekuteenistuste hinnangul on riigis umbes 11 000 islamiäärmuslast, kellest 680 on eriti ohtlikud ning võimelised vägivalda kasutama. Võrreldes 2013. aastaga on seda viis korda rohkem.

Umbes 150 neist arvatavalt ohtlikest isikutest on erinevate rikkumiste eest kinni peetud.