Iisraeli politsei pidas Gaza sektori juures kinni Soome vasakpoliitiku

Kontula oli Gaza sektori piiril koos rahvusvahelise aktivistide rühmaga, kes soovisid endi sõnul juhtida tähelepanu Gaza sektori olukorrale, vahendasid Helsingin Sanomat ja Yle.

Poliitiku sõnul motiveeris tema osalemist ka Soome ja Iisraeli firmade vahel toimuv relvaäri, mis tema sõnul peaks lõppema. Kontula arvates toetab Soome sellise relvaäriga neid, kes saavad kasu "Iisraeli okupatsioonist ja sõjategevuse jätkumisest". Tema väitel olevat ka märke, et selline relvaäri muutub praegu vähenemise asemel hoopis püsivamaks.

Kontula sõnul oli ta kinnipeetuna rohkem kui kümme tundi ehk esmaspäeva õhtuni. Soome peaks poliitik naasma teisipäeval.

Poliitiku sõnul koheldi teda Iisraeli võimude poolt peamiselt hästi.

"Mind üritati survestada allkirjastama osaliselt heebreakeelset dokumenti, kus oleksin märkinud erinevaid minu suunas tehtud kahtlustusi nagu julgeoleku ohustamine," väitis ta ja lisas, et dokumendile ta allkirja ei andnud.

Roheliste erakonda esindav Soome välisminister Pekka Haavisto ütles Ylele kommentaariks, et välisministeerium pöörab tähelepanu rahvasaadikute reisidele ning annab võimaluste ja vajaduse korral ka tuge.

"Ma ei tea Kontula juhtumist veel piisavalt, kuid loomulikult peaks rahvasaadikute suhtes kehtima puutumatus ja nende ülesannete austamine," rääkis Haavisto.

"Samas tuleb alati tegutseda riigi reeglite ja määruste kohaselt. Kuid vaatame, kas saame aidata," lisas minister ja lubas teemat lähemalt uurida.

Soome vasakpoolseim parlamendierakond Vasakliit on ka varem korduvalt Soome ja Iisraeli vahelist relvaäri kritiseerinud. Vasakliidu poliitikud on oma arvamust põhjendades viidanud valitsusprogrammis kirjas olevale lausele, et Soome ei tarni riigikaitselist kaupa "sõdivatesse või inimõigusi rikkuvatesse riikidesse".

Iisrael, USA ja Euroopa Liit peavad Gaza sektorit kontrollivat Hamasi terroristlikuks organisatsiooniks. Gazas tegutseb lisaks ka Hamasist veelgi radikaalsemaks peetav rühmitus Palestiina Islamidžihaad.

Samas on erinevad Iisraeli-kriitilised vasakaktivistide grupid üritanud korduvalt murda Iisraeli poolt Gaza sektori suhtes kehtestatud blokaadi. Iisrael põhjendab blokaadi piirkonnast lähtuva julgeolekuohuga ning rõhutab, et humanitaarabi pääseb Gaza sektorisse endiselt. Lisaks Iisraelile rakendab Gaza sektori suhtes teiselt poolt blokaadi ka Egiptus.